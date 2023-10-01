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Московский листок

С кляпом во рту 20 миллионов

Опубликовано 01.10.2023 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
С кляпом во рту 20 миллионов

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров считает, что «столичная Россия» уходит в себя на фоне российско-украинского конфликта и делает вид, что ничего не изменилось. По его мнению, к таким людям можно отнести 20 млн россиян.

Федоров рассказал прессе, что делит общество на «четыре России» по модели исполнительного директора «Минченко консалтинг» Евгении Стуловой: «Россия воюющая», «Россия столичная», «Россия глубинная» и «Россия уехавшая».

«Столичная Россия», по его мнению, это «бенефициары прежней сытой жизни». «Сейчас часть из них уехали, а основная часть — это, если так можно выразиться, мелкие буржуа, столичный средний класс — московский, петербургский, екатеринбургский... Они стараются делать вид, что ничего не изменилось, не особо интересуются происходящим в зоне боевых действий, если только это не касается напрямую их собственной безопасности»,— сказал глава ВЦИОМа.

Тревожность «в базе» россиян примерно пять лет: с середины 2018 года Россия находится в «сложном социально-психологическом состоянии» из-за пенсионной реформы, пандемии и специальной военной операции. Из-за этого «выросло девиантное поведение, снизилось деторождение», людям приходится прилагать больше усилий, чтобы «сохранить контроль над своей жизнью» и это «сильно выматывает».

По мнению главы ВЦИОМа, вместе с этим идут адаптационные процессы, из-за чего «Россия столичная» уходит в себя.

Странно, да? Какая-то Россия, которой и слышно не было, "из себя выходит" теперь, а "столичная Россия", давно задававшая тон в общественных настроениях, вдруг "ушла в себя"?

Или ей ясно и недвусмусленно заткнули рот? А уже выросло не одно поколение, которое просто не понимает - как это, жить с кляпом во рту? Кстати, "кляп" в старусском имеет и неприличное значение.

Так зачем засунули в рот 20 миллионам граждан эту неприличную штуку?

И главное - кто засунул? Не произошло ни революции, ни госпереворота. У власти в Кремле все те же лица, у которых "свобода лучше, чем несвобода" еще на губах не обсохло...

Как же это так получилось?

 А.Б.



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