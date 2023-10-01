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Московский листок

Санкции не помешают грабить водителей

Опубликовано 01.10.2023 в разделе комментариев 0

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Санкции не помешают грабить водителей

Во Владивостоке отключили паркоматы из-за усиления санкций Евросоюза. Компания-производитель парковочного оборудования Flowbird заявила дистрибьютору о прекращении поддержки программного обеспечения.

Паркоматы отключают от поддержки с 1 октября.

«Нам жаль прекращать эти хорошие деловые отношения, но в нынешних условиях мы больше не можем поддерживать их», — сообщается в уведомлении Flowbird.

На данный момент во Владивостоке анализируют и оценивают «сроки модернизации парковочного оборудования». Водителей просят использовать другие способы оплаты — например, через приложение «Цифровое Приморье», сайт или смс.

То есть никто даже не думает, чтобы хотя бы на время прекратить "парковочный грабеж" - в случае чего, виноват все равно будект водитель, ему и платить либо по счету, либо штраф.

Никто даже не задумывается, что платная парковка на городских дорогах общего пользования - это незаконно и по сути неконституционно. Я подробно писал на эту тему, когда платную парковку еще только собирались ввести в Москве. Но кто же смотрит на законы, когда прибыль зашкаливает?

Мне уже счет пришел за проезд по Проспекту Багратиона в Москве - оказывается, в столице теперь есть и платные дороги... 600 рублей за проезд, кстати, не слабо. Скоро и за воздух придется платить.

Кого волнует, что мы уже заплатили и за проезд, и за парковку, когда оплатили налог на авто, из которого, по идее, и строятся дороги, и ремонтируются. Это наши дороги, но мы должны платить за пользование нашим же.

И кому? Даже не государству, а какой-то компании. И если что, эта частная компания подает в пока еще государственные суды, и нас еще и обувают на деньги сверх того.

И никакие санкции этой системе не страшны - грабили и будут грабить! Не так, так иначе...

 А.Б.



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