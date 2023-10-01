Вице-спикер Госдумы предлагает "вернуть все земли"

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») считает, что РФ должна присоединить четыре украинских региона — Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Он объяснил это тем, что на этих землях «живут русские люди».

«Россия должна вернуть и остальные свои земли: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области – все земли, где живут наши русские люди, которых 30 лет назад предали и бросили, придумав независимую Украину, наплевав на интересы жителей этих регионов»,— написал Толстой в Telegram.

Это называется "пойти в разнос" - ну, если против нас все равно везде санкции, то мы перестаем стесняться. "Отдвавай нам Украину и Кавказа половину, а не то пойдем на вас войной" - как в детской песенке. Но вроде не дети уже...

Толстой, хотя бы по должности, должен быть знатоком международного права, и должен знать, что так нельзя... Нельзя просто прийти и забрать, потому что там живут русские люди. Русские люди в Сан-Франциско живут, много там русских людей. И что?

Киев, по большому счету, русский город всегда был. Можно ли на этом основании прийти, и забрать Киев?

Я понимаю, если через право наций на самоопределение - русские люди хоть в Харькове, хоть в Одессе могут самоопределиться вплоть до отделения.

И ведь правильно начали в Донецке и Луганске. И в Крыму. Создать независимое государственное образование и требовать признания. А вот аннексия - неправильно, в том смысле, что не по правилам. Автоматически страна, от которой все отделяются, превращается в страну, освобождающую свои территории. Борец против свободы становится борцом за освобождение - территорий от "нежелательного" населения, в том числе - как сейчас в Карабахе. Но Карабах никто не признал, даже Россия.

Аннексию никто не признает. А Карабах фактически был аннексирован Арменией, и это тоже было ошибкой - если независимость, то независимая. Это было не здорово, когда президент Карабаха Кочарян, избранный в 1996 году, уже в 1997-м становится премьер-министром Армении, а в следующем - президентом... А теперь из республики срочно эвакуируются все армяне, сто тысяч.

Нас куда толкают с этими непризнанными областями?

А.Б.