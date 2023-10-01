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Московский листок

Вице-спикер Госдумы предлагает "вернуть все земли"

Опубликовано 01.10.2023 в разделе комментариев 3

Вице-спикер Госдумы предлагает "вернуть все земли"

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») считает, что РФ должна присоединить четыре украинских региона — Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Он объяснил это тем, что на этих землях «живут русские люди».

«Россия должна вернуть и остальные свои земли: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области – все земли, где живут наши русские люди, которых 30 лет назад предали и бросили, придумав независимую Украину, наплевав на интересы жителей этих регионов»,— написал Толстой в Telegram.

Это называется "пойти в разнос" - ну, если против нас все равно везде санкции, то мы перестаем стесняться. "Отдвавай нам Украину и Кавказа половину, а не то пойдем на вас войной" - как в детской песенке. Но вроде не дети уже...

Толстой, хотя бы по должности, должен быть знатоком международного права, и должен знать, что так нельзя... Нельзя просто прийти и забрать, потому что там живут русские люди. Русские люди в Сан-Франциско живут, много там русских людей. И что?

Киев, по большому счету, русский город всегда был. Можно ли на этом основании прийти, и забрать Киев?

Я понимаю, если через право наций на самоопределение - русские люди хоть в Харькове, хоть в Одессе могут самоопределиться вплоть до отделения.

И ведь правильно начали в Донецке и Луганске. И в Крыму. Создать независимое государственное образование и требовать признания. А вот аннексия - неправильно, в том смысле, что не по правилам. Автоматически страна, от которой все отделяются, превращается в страну, освобождающую свои территории. Борец против свободы становится борцом за освобождение - территорий от "нежелательного" населения, в том числе - как сейчас в Карабахе. Но Карабах никто не признал, даже Россия.

Аннексию никто не признает. А Карабах фактически был аннексирован Арменией, и это тоже было ошибкой - если независимость, то независимая. Это было не здорово, когда президент Карабаха Кочарян, избранный в 1996 году, уже в 1997-м становится премьер-министром Армении, а в следующем - президентом... А теперь из республики срочно эвакуируются все армяне, сто тысяч.

Нас куда толкают с этими непризнанными областями?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Полоумный Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться в петле пока
крысиная шейка не отгниет и тушка не рухнет в низ написал 01.10.2023 12:21
Реально - все россияне это долбое6ы!
Мы видим как россияне вернули Артемовск (Бахмут), Волноваху, Изюм, Ирпень и еще десятки русских городов - сплошные руины и сотни тысяч убитых русских людей живущих неплохо в Украине которых россияне уже навечно артиллерией освободили от украинского нацизма.
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...
==175== написал 01.10.2023 12:09
Получить территорию по праву наций на самоопределение возможно только если у этой нации нет своей территории.
У русских официально есть целое государство.
Вот и ехайте туда и не морочьте голову.
10 тысяч км с запада на восток. Неужели мало?
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...
==175== написал 01.10.2023 12:05
Самая большая проблема этих территорий это россияне незаконно заселившиеся по методике замещения населения.
Из Карабаха сбежало 90 тысяч.
Из Донбасса сбежит около миллиона и из Крыма сбежит около миллиона.
Что вы будете с ними делать?
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