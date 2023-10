О действительной сущности войны США и НАТО против России и о сущности Специальной военной операции России на Украине

«Революционной социал-демократии никто не скомпрометирует, если она сама себя не скомпрометирует». Это изречение всегда приходится вспоминать и иметь в виду, когда то или иное важное теоретическое или тактическое положение марксизма побеждает или хотя бы становится на очередь дня и когда кроме прямых и серьезных врагов на него «набрасываются» такие друзья, которые безнадежно его компрометируют — по-русски: срамят — превращая его в карикатуру». В.И. Ленин.

Основной вопрос современного социализма

Сегодня мы ещё, и ещё много раз будем разбирать вопрос отношения к идущей войне, поскольку, как и во времена Ленина, «Это основной вопрос современного социализма» .

Мы, в РКРП именно так и считаем. На этом настаиваем в отношениях с другими партиями как в России, так и на международной арене. Разброс мнений по этому основному вопросу в коммунистическом движении сегодня как никогда велик. Вплоть до возникших антагонизмов и выходов товарищей из партий, в т.ч. из РКРП. И это тоже закономерно. Мы знаем о таких ситуациях из истории – времена Первой мировой войны и крах Второго интернационала. Знаем из замечания Ленина: «Империалистская эпоха превратила все «великие» державы в угнетателей ряда наций, и развитие империализма неминуемо приведет к более отчетливому делению течений по этому вопросу и в международной социал-демократии.

Вот в этом делении нам и предстоит сегодня разобраться. Что сделать, прямо скажем, очень нелегко, и чем мы занимаемся уже несколько лет: РКРП по крайней мере с 2014г, а уж с февраля 2022г. так или иначе, фактически, все партии во всех странах мира. По большому счету в международном коммунистическом движении сегодня сформировались два направления. Одно, это те, кто, по нашей оценке, на практике механически применили формулы большевиков образца 1914-1916г. к сегодняшней ситуации и объявили войну меж империалистической для всех участников, соответственно возложив равную ответственность на все задействованные в конфликте стороны. Понятно, что эти товарищи назвали СВО недопустимым вторжением России на Украину.

Второе, к которому относится и наша РКРП, это те товарищи, которые сочли, что ситуация сегодня качественно отличается от времен Первой мировой. Проведенный анализ привел их к выводу, что в действиях РФ и СВО несомненно имеется защитная составляющая, то есть элемент справедливой национальной войны.

На международной встрече коммунистических и рабочих партий системы солиднет в Гаване в октябре 2022г. мнения партий разделились и было подписано два альтернативных заявления: Резолюцию об империалистической войне на территории Украины (Solidnet | 22-я ММКВ, РЕЗОЛЮЦИЯ об империалистической войне на территории Украины) и Заявление «Борьба с империализмом США и НАТО, рвущимся к мировой гегемонии – важнейшая задача прогрессивных сил!» ( Solidnet | 22nd IMCWP, The Struggle Against USA and NATO Imperialism which Seek World Hegemony is the Key Task of the Progressive Forces)

Понятно, что и в первом и во втором направлении имеется масса оттенков: от тех, кто считает империализм США и России одинаково агрессивными и реакционными до тех, кто, сойдя с классовых позиций считает, что идет борьба цивилизаций - Запада и Русского мира. А ещё есть те, кто уверен, что РФ и КНР это антиимпериалистические страны и потенциально почти носители социалистического начала.

Стороны ведут между собой теоретическую и политическую полемику, весьма острую и порой переходящую на личностные оценки и наклеивание ярлыков. При этом и те, и другие, в своих выкладках вроде бы опираются и даже обильно, часто чуть ли не через строчку, цитируют ВИ Ленина.

Как тут разобраться? Куда, как говорилось в советском кинофильме «Чапаев», крестьянину податься? То есть какую позицию поддержать товарищам, не очень умудренных опытом анализа и не обладающих достаточными теоретическими знаниями. Ой, нелегкая эта работа, и тут ни прошлые заслуги партий и теоретиков, ни научные звания и былые победы, скажем показатели на парламентских выборах, не являются аргументом.

В чем стороны согласны

Прежде всего, зададимся вопросом: являются ли позиции сторон столь антагонистическими с классовой точки зрения?

Думается, что, не смотря на весь накал споров, обиды и обвинения, спешить с такими утверждениями все же не стоит. По крайней мере до научного детального разбора ситуации и разногласий.

В Ленинградской партийной организации РКРП была проведена внутренняя теоретическая дискуссия. Рассмотрев документ группы товарищей «В чём наши разногласия?» (далее просто «разногласия»), которые критически оценили постановление Октябрьского (2022г) пленума ЦК РКРП «Грозящая пята фашизма и задачи коммунистов» (Грозящая пята фашизма и задачи коммунистов – Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП-КПСС) (xn--j1akbb.xn--p1acf). Заслушав аргументы сторон дискуссии экспертный Совет отметил, что с его точки зрения стороны дискуссии одинаково признают основополагающие положения марксизма о войне и одинаково понимают, что:

- войны на земли народов республик СССР принесли контрреволюция 1989-91г. и установившийся капитализм;

- причиной данного противостояния являются противоречия крупнейших сил мирового империализма (США, ЕС и их союзники по НАТО с одной стороны, России, Китая и их союзники с другой) и схватка за первенство на территории Украины;

- покончить с фашизмом и войнами окончательно можно лишь покончив во всех странах с капитализмом, выйдя на путь социализма;

- желательно перерастание войны (империалистической по оценкам одних и защитной в оценках другой стороны) в войну за социализм во всех задействованных странах.

Вот, до этого момента есть совпадение позиций. А это очень даже немало. Аналогичная картина наблюдается в международном коммунистическом движении. Это говорит о том, что стороны «разногласий» одинаково твердо усвоили основные прописные выводы марксизма, но вот знаний и умения разобраться в конкретной ситуации и тенденциях её развития, что, как известно, составляет живую душу марксизма, некоторым товарищам явно не хватает. И в этом тоже нет ничего нового и неожиданного. В свое время Владимир Ильич Ленин от души сетовал, что «Люди большей частью (99% из буржуазии, 98% из ликвидаторов, около 60—70% из большевиков) не умеют думать, а только заучивают слова.» Это Ленин про большевиков так выражался! А уж сегодняшние марксисты, прямо скажем, и в России, и за рубежом, партийцам ленинского времени по теоретической подготовке значительно уступают. Многие руководствуются заученными лозунгами и, вспомним Горбачева, просто соображениями здравого смысла.

Приходится разбираться самим и помогать разобраться товарищам по современным вопросам войны, советуясь с ВИ Лениным. При этом мы помним, сколько раз Ленин повторял, что готовых рецептов нет! Надо иметь свою голову на плечах, чтобы уметь разобраться в ситуации и применить марксистские формулы. Поэтому и нам, и всем нашим товарищам надо посоветовать не только читать и почитать, но и постараться понять ход мысли Ленина.

Советуясь с Лениным

Товарищи, которые, как мы уже указывали выше, без всяких сомнений объявили войну империалистической для всех сторон, а посему с полным основанием утверждают «Чума на оба ваши дома», и приводят как, по их мнению, железное доказательство цитату Ленина, который вполне справедливо указывал: "Защита отечества в империалистической войне есть измена социализму" . Справедливо? Без всяких сомнений, если мы войну определяем как чисто империалистическую для обеих воюющих сторон. А так ли это в нашей ситуации? Достаточно ли для такого вывода исходить из факта, что мы все, без сомнения, живем в эпоху империализма, что в воюющих странах господствуют монополии, что, как уже отмечалось выше, обе стороны разногласий признают, что причиной противостояния являются противоречия крупнейших сил мирового империализма (США, ЕС и их союзники по НАТО с одной стороны, России, Китая и их союзники с другой)? Ведь именно эти противоречия привели в итоге к схватке на территории Украины.

Думаем, что недостаточно. Ведь еще Ленин по этому поводу высказывался вполне определенно: «Отрицание всякой возможности национальных войн при империализме теоретически неправильно, исторически явно ошибочно, а практически оно равняется европейскому шовинизму…». Владимир Ильич разбирает примеры и специально подчеркивает для отрицателей лозунга Защиты отечества, что да: «Защита отечества есть ложь в империалистской войне, но вовсе не ложь в демократической и революционной войне». Нам сразу скажут, что нынешняя война для России никакая не демократическая и не революционно-освободительная. Мол, она однозначно империалистическая. Однако, сходу соглашаться в этом не будем, а будем пытаться разобраться вместе с Лениным. Он нам подсказывает, что чтобы не быть карикатурой на марксизм, нужно разбираться с конкретной, в данном случае нашей, современной войной, выявлять её действительную сущность, как в свое время большевики с Лениным разбирались со своей войной 1914-1916г.: «Речь идет о современной войне. Яснее нельзя этого сказать по-русски. Слова «действительная сущность» показывают, что надо отличать кажущееся от действительного, внешность от сущности, фразы от дела. Фразы о защите отечества в данной войне облыжно выдают империалистскую войну 1914—1916 годов, войну из-за раздела колоний, из-за грабежа чужих земель и т. д., за национальную войну. Чтобы не оставить ни малейшей возможности исказить наши взгляды, резолюция добавляет особый абзац о «действительно-национальных войнах», которые «имели место особенно (заметьте: особенно не значит исключительно! (выд.авт.) в эпоху 1789— 1871 годов» .

И далее: « … марксизм, не принижающий себя до обывательщины, требует исторического анализа каждой отдельной войны, чтобы разобрать, можно ли считать эту войну прогрессивной, служащей интересам демократии или пролетариата, в этом смысле законной, справедливой и т. п.» Ленин требовал от марксистов исторического анализа для определения «действительной сущности» разбираемой войны: «… если “действительная сущность” войны состоит, например, в свержении чуженационального гнета (что особенно типично для Европы 1789—1871 гг.), то война прогрессивна со стороны угнетенного государства или нации. Если «действительная сущность» войны есть передел колоний, дележ добычи, грабеж чужих земель (такова война 1914-1916 гг.), — тогда фраза о защите отечества есть «сплошной обман народа».

Действительная сущность войны НАТО против России

«Как же найти “действительную сущность” войны, как определить ее? Война есть продолжение политики. Надо изучить политику перед войной, политику, ведущую и приведшую к войне. Если политика была империалистская, т. е. защищающая интересы финансового капитала, грабящая и угнетающая колонии и чужие страны, то и война, вытекающая из этой политики, есть империалистская война. Если политика была национально-освободительная, т. е. выражавшая массовое движение против национального гнета, то она, вытекающая из такой политики, есть национально-освободительная война».

В нашем случае изучать политику перед войной нужно даже не с 2014г., а правильнее по крайней мере с 1991г, когда в СССР свершилась контрреволюция и распался Советский Союз. Конечно, вина российского капитализма в приведении страны к столкновению с некогда братским народом Украины несомненна. Но Украина лишь одно из звеньев цепи. Сумгаит, Карабах, Приднестровье, Таджикистан, Абхазия, Грузия, Осетия, Чечня, Донбасс, Украина… Главное, что и это звено в цепи определённо не будет последним. Причина – возрожденный в республиках капитализм. Это в Советском Союзе все народы, в том числе, в России, Украине и Донбассе, жили в мире и дружбе. По сути, они представляли один – единый Советский народ. А капитализм закономерно принёс череду межнациональных конфликтов и войн. Это конфликты становления нового класса эксплуататоров, конфликты, порождённые капитализмом, а точнее - стремлением капиталов к переделу мира на территориях бывшего СССР с немалым участием интересов иностранных капиталов.

Капитализм принес войны на земли республик СССР. Российский капитализм и власти РФ классовые союзники своему нынешнему противнику. Более того, мы помним, как Ельцин выступая в конгрессе США провозглашал: «Господи, благослови Америку!», а затем сам Путин просился у Клинтона принять Россию в НАТО. Российский буржуазный класс рассчитывал, что его примут в мировую элиту на равных. По крайней мере не будут особенно ущемлять в правах и возможностях. И первые годы, при Ельцине и раннем Путине, послушно, даже с энтузиазмом, власти руководствовались советами и прямыми указаниями с Запада. Сворачивали собственное высокотехнологичное производство, науку, вооруженные силы. Развивали в основном лишь сырьевые отрасли и первичную переработку. Но, на мировом капиталистическом рынке, как и предупреждали коммунисты, даже ослабленная Россия равной среди других сильнейших держав никому не нужна. Это недавно, 13 июня 2023г., в своей беседе с военными корреспондентами, простовато, но замечательно искренне выразил президент Путин: « И вы знаете, я уже говорил, это не секрет, и нашим западным партнерам, как я их все время называл, мы же все предложили, мы считали, что мы свои, буржуинские, мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов. И в НАТО я удочки забросил: давайте рассмотрим эту возможность, – нас щелк оттуда, даже рассматривать не стали, …» . Таким образом, для нас, коммунистов, несомненно, что идут свои, буржуинские, разборки. Продолжая образные, из советской литературной классики для детей, выражения президента – разборки по вопросам корзин печенья и бочек варенья. Не получили. А получили щелчок по носу. Поэтому мы однозначно констатируем, что весь патриотизм Путина и российского правящего класса, образно говоря, сводился к желанию самим без помех и обременений эксплуатировать российские газо-нефтяные трубы, присваивать ренту с продажи природных ископаемых, но им и этой возможности не предоставили.

Целью самого сильного в мире империализма США и его союзников являлось не просто ослабление российского конкурента, а его подавление и желательно расчленение. Для чего целенаправленно велась политика вбивания клиньев в отношения России с бывшими республиками Союза, стягивалось кольцо НАТО вокруг РФ, вводились различные экономические ограничения. Дело в том, что даже после разрушения СССР между Белоруссией, Россией и Украиной, несмотря ни на какие политические обстоятельства, существовала развитая, оставшаяся с советских времён экономическая интеграция, которая обеспечивала жизнеспособность экономик этих стран. А эта жизнеспособность в свою очередь была основой становления очень неудобного для США российского империализма. Если же захватить сначала Украину, а потом и Белоруссию, и переинтегрировать и переформатировать их с России на Запад, превратив их в непотопляемые американские авианосцы у российских границ, то тогда можно будет поставить под вопрос уже саму жизнеспособность российского конкурента, подчиняя себе любые российские власти. Как показывает война санкций и контрсанкций, это геополитическое обстоятельство сегодня явно превалирует над мотивами якобы свободной рыночной конкуренции. Одновременно США добиваются расширения своего влияния на европейском рыночном пространстве, в т.ч. через экономическое ослабление своих союзников. Пример борьбы против проекта «Северный поток» и потуги замены его поставками сжиженного газа из США является наиболее простым и показательным примером для понимания ситуации. Для этого они целенаправленно и последовательно вели работу по стравливанию не только властей, но и народов России и Украины. С этой целью империализм пошел даже на поощрение возрождения на Украине и использования в карательных целях обыкновенного фашизма бандеровского образца 1941 - 45 гг.

В 2014г, когда на Украине с помощью Запада был осуществлен государственный переворот, к власти в Киеве пришли откровенные нацисты, прямо заявляющие о своей идейной преемственности соратникам Гитлера – Бандере и Шухевичу, которых официально объявили национальными героями. РКРП провела подробный анализ по определению «действительной сущности» нынешней войны на мартовском (2022г) Пленуме Центрального комитета (Об отношении РКРП к военным действиям правительства РФ и вооруженных сил Донбасса на Украине – Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП-КПСС) (xn--j1akbb.xn--p1acf).

А затем на октябрьском Пленуме ЦК мы провели уточнение диагноза по итогам 8 месяцев СВО Грозящая пята фашизма и задачи коммунистов – Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП-КПСС) (xn--j1akbb.xn--p1acf)

Мы подробно разобрали причины и ход событий, предшествующих началу проведения Россией СВО. Сегодня очевидно, что хищная империалистическая свора из полусотни стран (НАТО и её сателлитов) во главе с США, используя взращенный ими же на Украине фашизм, ставит целью подавление и расчленение РФ. Сегодня об этом говорят открыто лидеры западного блока, особенно откровенно высказались Меркель, Оланд и др. относительно обманного характера так называемых Минских соглашений (что нам было понятно с самого начала и о чём мы неоднократно говорили в своих материалах). Оказывается, они были затеяны только для того, чтобы получить передышку и лучше вооружить, и подготовить вооруженные силы Украины для войны с Россией. Россия несомненно молодая, находящаяся в стадии становления империалистическая страна, которая по экономической и тем более финансовой мощи в десятки раз уступает США, не говоря уже о объединенном западном блоке. Поэтому стая наиболее хищных империалистических стран, во главе с США, рассчитывают за счет её поражения и расчленения решить на какое-то время свои внутриэкономические проблемы. Как в 1991г они отодвинули свой кризис за счет разрушения СССР.

Открытые военные действия по отношению России и русскому народу ведутся по крайней мере с 2014г.!!! Поэтому действительная сущность войны со стороны США и НАТО, которая ведется руками нацистской Украины, является однозначно империалистической, захватнической.

О действительной сущности Специальной военной операции (СВО) России на Украине

Анализ и практика подтвердили данную нашей партией научно обоснованную оценку агрессивной внешней политики США и их союзников по НАТО, выразившейся в продолжающейся цепочке расправ с суверенными государствами: Югославия, Ирак, Ливия, Сирия,… В 2014г. начата карательная операция на Донбассе. Сегодня на территории Украины войну с Россией и Донбассом ведут более 50 стран под железным управлением США. РКРП и её союзники, исходя из ленинского понимания сущности империализма, опираясь на определение фашизма, сделанное Коминтерном, вышли на описание этого явления – явные проявления элементов фашизма во внешней политике. В 2012 г. Пленум ЦК РКРП определил свою позицию в оценке этого явления, и на международной встрече партий системы солиднет мы знакомили с ней братские партии. Тогда многие товарищи отнеслись к нашей позиции как к некоему перегибу, преувеличению опасности. Думаем, что время подтвердило логику наших рассуждений и правоту сделанных оценок. Как определил Коминтерн, «Фашизм во власти — открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала, особая форма классового господства буржуазии. …Фашизм во внешней политике — это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов».

Проведенный анализ показывает, что сегодня перед нами современный фашизм – это неприкрытая, игнорирующая все законы и нормы международного права террористическая империалистическая политика насилия и кровавого решения вопросов обеспечения интересов мощнейшего блока мирового империализма, ядром которого выступает финансовый капитал. Фашизм во внешней политике сегодня является, привычной практикой США и их союзников. При этом мы, конечно, хорошо знаем, что внешняя политика государства не может быть оторвана от её внутренней политики. Поэтому крайняя агрессия во внешней политике самого крупного империалистического хищника, США и их соратников по НАТО, диктуется внутренними причинами, общим кризисом капитализма и попытками переделить и расширить сферы влияния. Во внутренней политике США и их союзников элементы фашизма тоже проявляются все чаще и явственнее в виде антикоммунизма, антирабочей политики, сужения возможностей реализации демократических прав и свобод, яростного антисоветизма, особенно в странах ЕС. Наиболее явно это проявляется в Прибалтике и в Польше. Там сегодня осталась не буржуазная демократия, а пародия на демократию. Поэтому существует большая угроза установления фашизма в международном масштабе. Украина в этом отношении выполняет роль передового отряда и полигона империализма.

Украинский фашизм, являющийся порождением политики американских и европейских наставников и собственной финансовой олигархии, – это настоящий живой фашизм, сам себя признающий фашизмом – наследником пособников Гитлера.

В силу наличия советского военного наследства, Россия сегодня является единственной (кроме Китая) страной, способной противостоять хищной своре империалистов во главе с США.

В случае поражения России, повторения ею судьбы Югославии, Ирака, Ливии, железная пята современной фашистской диктатуры установится над большинством стран мира надолго. Поэтому действительная сущность войны со стороны России во многом носит вынужденный, защитительный характер. Борьба вооружённых сил России и Донбасса по подавлению сил фашизма на Украине является справедливой и освободительной (для народов Донбасса и Украины).

В некоторой степени союзниками РФ являются КНР и ряд стран, не входящих в НАТО, в силу своей собственной конкурентной борьбы против экономического господства США.

Эту войну США и их союзники будут поддерживать как можно дольше, подбрасывая в очаг дрова для поддержания огня. Это бизнес, лекарство от кризиса, миллиардные заказы и соответствующие доходы. Это борьба США за сохранение гегемонии в мире, формирование будущего мира капиталов.

Отличие нашей нынешней войны от предыдущих мировых войн

Действительной сущностью Первой мировой войны был передел колоний, дележ добычи, грабеж чужих земель, выяснение отношений и помощь монархий друг другу. Война шла между коалициями, говоря ленинскими словами, внутри горстки особенно богатых и могущественных государств. Абсолютно не отражающая интересы трудового народа война. Не случайно массовым явлением того времени стало братание войск противоборствующих сторон. Как говорили солдаты распропагандированной большевиками русской армии: «За Дарданеллы и Босфор воевать более не хотим!» (такова империалистическая захватническая война 1914-1916 гг., хотя В.И. Ленин отмечал, что для Сербии война против Австрии была справедливой – так же, как сейчас война народа Донбасса против украинских карателей). В той войне фраза о защите отечества действительно являлась «сплошным обманом народа».

Вторая мировая война готовилась мировым империализмом, прежде всего, как крестовый поход против коммунизма – СССР. Для чего капиталистами не только Германии, Италии, Испании, но и наиболее развитых стран буржуазной демократии (Англии, США, Франции, …) был взращен и поощряем европейский и гитлеровский фашизм, образован Антикоминтерновский пакт. Была задумана война на Востоке. Процесс вышел из-под управления и в силу обстоятельств и умелой политики СССР фронт империалистов был расколот. Несколько ведущих буржуазных государств вынуждены были вступить в войну с силами Оси. И.В. Сталин при всех сложностях отношений с так называемыми союзниками, отмечал справедливый характер Второй мировой войны для буржуазных государств, противостоящих Оси ещё до вступления СССР в войну: «… вторая мировая война существенно отличается от первой по своему характеру. Следует иметь в виду, что главные фашистские государства — Германия, Япония, Италия — раньше чем напасть на союзные страны, уничтожили у себя последние остатки буржуазно-демократических свобод, установили у себя жестокий террористический режим, растоптали принцип суверенитета и свободного развития малых стран, объявили политику захвата чужих земель своей собственной политикой и заявили во всеуслышание, что они добиваются мирового господства и распространения фашистского режима во всём мире, причем захватом Чехословакии и центральных районов Китая государства оси показали, что они готовы осуществить свою угрозу насчёт порабощения всех свободолюбивых народов. Ввиду этого вторая мировая война против государств оси, в отличие от первой мировой войны, приняла с самого начала характер войны антифашистской, освободительной, одной из задач которой являлось также восстановление демократических свобод. Вступление Советского Союза в войну против государств оси могло лишь усилить, — и действительно усилило, — антифашистский и освободительный характер второй мировой войны

На этой почве и сложилась антифашистская коалиция Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и других свободолюбивых государств, сыгравшая потом решающую роль в деле разгрома вооруженных сил государств оси.»

Т.е. во Второй мировой войне горстка хищников не была едина, внутренние противоречия побудили часть стран из горстки особенно богатых и могущественных государств воевать в союзе с СССР в составе антигитлеровской коалиции.

(Хотя эта коалиция не была и не могла быть последовательно антифашистской со стороны западных союзников. В их странах продолжали вполне легально действовать фашстские партии на протяжении всей войны. И в их официальных заявлениях не говорилось о борьбе против фашизма. Оно и понятно – ведь фашизм действительно взрастили именно они. И в своей реальной политике они всячески противодействовали усилению влияния СССР в мире. Их политика заключалась во всемерном ослаблении и Германии, и СССР. Примерно так, как сегодня проводится политика США – на ослабление и РФ, и КНР, и самого ЕС)

Сегодняшняя война. Причины сегодняшней ситуации мы уже разбирали выше. Коротко повторим следующие основные положения. В полном соответствии с ленинской теорией империализма продолжает действовать закон неравномерности развития капитализма и возрастает экономическая дифференциация стран в связи с образованием монополий, финансового капитала и международных союзов капиталистов. Создана экономическая основа империализма, о чем В.И. Ленин писал: «… капитализм выделил теперь горстку (менее одной десятой доли населения Земли, при самом «щедром» и преувеличенном расчёте - менее одной пятой) особенно богатых и могущественных государств, которые грабят — простой «стрижкой купонов» — весь мир. Вывоз капитала даёт доход 8–10 миллиардов франков в год, по довоенным ценам и довоенной буржуазной статистике. Теперь, конечно, много больше».(выд. Авт.)

Вот от этого Ленинского утверждения - «Теперь, конечно, много больше», которое Ленин тогда относил к пятилетнему периоду, удобно перейти к дню сегодняшнему. Заметим, что ленинское понятие горстки стран в том анализе, который он провёл ещё в 1916 году, не сводилось к одной-двум-трём странам, а определялось при «щедром» расчёте 1/5 населения Земли (сегодня это, объективно существующее положение, нашло свое искаженное отражение в популярной, несколько конспирологической теории золотого миллиарда). Капиталистический паразитизм горстки богатейших государств с ленинских времен только усиливался. Созданная в 1944 г. современная Бреттон-Вудская финансовая система с её последующими модификациями, организует денежные отношения и торговые расчёты на основе одной основной валюты – доллара, валюты крупнейшего империалиста, США (она сменила финансовую систему, основанную на «золотом стандарте»). Были созданы такие финансовые организации как Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ), а также Международная торговая организация (МТО) и др., которые довели процесс простой стрижки купонов до высочайшего совершенства, создав новый вид колониализма – финансовый. Когда часто без крови и выстрелов происходят закабаления стран и народов, выбраться из которого без революционных преобразований практически невозможно.

Как убедительно показал ещё Ленин, образуется «солидная основа империалистского угнетения и эксплуатации большинства наций и стран мира, капиталистического паразитизма горстки богатейших государств!». Сегодня сущность империализма не изменилась. Ныне эта горстка возглавляется империалистами Соединенных Штатов Америки и их ближайшими союзниками блока НАТО. Этот мощнейший блок наиболее крупных империалистических хищников ведет борьбу за свое доминирование в мире.

Эта борьба не прекращается ни на минуту. После контрреволюции и разрушения Советского Союза империалисты горстки крупнейших государств во главе с США, ЕС и их военно-политического блока НАТО стали действовать гораздо более нагло, бесцеремонно, практически без оглядки на нормы международного права и мировое общественное мнение. Именно реализация интересов этой могучей кучки способствовала разрушению СССР, организовала разгром Югославии, Ирака, Ливии, развязали непрекращающуюся войну в Сирии. Сегодня они, выражая интересы наиболее реакционных кругов финансовых капиталов, руками взращенных ими же украинских фашистов ведут войну с РФ, на подавление и расчленение России. Это однозначно все те же проявления элементов фашизма во внешней политике, который сегодня является обыденной практикой США и их союзников. Следует особо отметить, что в составе и самой политике западного антироссийского блока явно просматриваются реваншистские мотивы тех, кого вместе с гитлеровским фашизмом разбил Советский Союз в 1945г. Это сопровождается резким нарастанием антисоветизма, антикоммунизма и русофобией в большинстве стран западного блока. Таким образом мы можем констатировать, что имеем противостояние внутри буржуазной системы двух однородных сил: США и НАТО против РФ и ее союзников. Концентрация сил антироссийского блока достигла небывалой величины. Сегодня практически вся горстка богатейших государств выстроена США против РФ. Россия выбрана империалистической стаей в качестве жертвы. Против РФ ведется открытая империалистическая агрессия вполне профашистскими методами. Коренное отличие сегодняшней ситуации от 1914-16 гг. состоит в том, что тогда не было такого мощного, по сути фашистского ядра. Сегодня оно есть. Железная пята фашизма, как и в 30-х годах 20 века, снова нависла над миром. Со стороны России война в основном носит национально защитительный и антифашистский характер, освободительный для народов Донбасса и Украины.

Отметим, что схожую с РКРП точку зрения разделяет целый ряд рабочих и буржуазно-демократических партий из лагеря стран НАТО, которым ярлык «социал-шовинизма» не наклеишь, поскольку они не выступают в поддержку «своих» правительств и продолжения войны до «победного конца». Понимают в том числе, что одним из возможных деструктивных сценариев может стать перерастание пока еще географически локального конфликта в полномасштабную мировую войну, угрожающей существованию человечества.

Ещё раз о более отчетливом делении течений по вопросу отношения к войне и в международном коммунистическом движении.

Вернемся к началу нашей статьи, где мы упомянули, что стороны раздали друг другу достаточно эпитетов обвинения в оппортунизме, социал-шовинизме, измене делу социализма, пособничестве буржуазии, догматизме, начетничестве и прочих теоретических и политических грехах. Вопрос теперь в том, чтобы исходя из определения действительной сущности войны империалистического блока США и НАТО как однозначно захватнической, несущей угрозу перерастания в третью мировую и установления фашистской диктатуры на широком пространстве, признать сущность СВО как вынужденной и защитительной меры со стороны РФ, а после этого попытаться распределить перечисленные эпитеты между сторонами.

Как мы уже отмечали выше, в отличие от 1914-го, сегодня та самая, выделенная Лениным, горстка особенно богатых и могущественных государств сформировала единую, сплоченную, мощнейшую хищную стаю во главе с США и НАТО, которая экономическими, политическими и военно-террористическими методами ведут борьбу за сохранение своей гегемонии в мире. Поэтому, сегодня оппортунист — это не только тот, кто, жертвуя классовыми интересами, присягает своему империалистическому отечеству. Оппортунисты сегодня — те, кто в своей политической близорукости представляют дело таким образом, что воюющие стороны в лице РФ, стран ЕС и блока НАТО во главе с США борются между собой просто за передел сфер влияния, контроль путей транспортировки и пр. Украину и её народ данные товарищи, опирающиеся на догматически понимаемый марксизм, представляют в виде боксерской груши, которую бьют империалисты со всех сторон. Позиция этих нетвойнистов на деле сводится к возложению равной ответственности на все воюющие стороны, и тем самым осуществляется увод от ответственности главного агрессора – США и НАТО. А призыв «остановить войну» равносилен предложению прекратить воевать с фашизмом, и тем самым приближает его возможный триумф, а, следовательно, и приговор для всех трудящихся классов.

Поэтому, отрицание национального защитного характера СВО со стороны России, руководствуясь указаниями ВИ Ленина, теоретически неправильно, исторически явно ошибочно, а практически оно равняется европейскому шовинизму … . Сегодня приходится уточнить, что это получается американо – европейский и пронатовский шовинизм. Говорить об истинном интернационализме, как пробуют себя позиционировать такие товарищи, явно не приходится. Хотя они честно выступают против войны как таковой, т.е. против гибели людей и бедствий для народов, упуская её классовый империалистический характер для США и НАТО. Но, как известно, честный оппортунизм наиболее опасный оппортунизм.

Выступать против участия в войне вооруженных сил своих стран, это конечно правильно. Требовать выхода из НАТО нужно. Протестовать против финансирования, поставок оружия и предоставления транспортных коридоров, аэродромов и морских портов необходимо и полезно. Но ведь речь идет об участии этих стран, якобы буржуазной демократии, фактически в откровенно агрессивном, профашистском блоке. Здесь ограничиваться просто протестами и демонстрациями против всех воюющих сторон и призывать к прекращению войны как-то маловато. Тем более, что книжным марксистам должно быть хорошо известно требование Ленина – не просто отвергать принцип «защиты отечества» на словах, а « Это значит отрицать все основы современного буржуазного общества и подрубать корни современного общественного строя не только в теории, не только «вообще», а на практике, непосредственно, теперь же». То есть речь идет о работе на подготовку социалистической революции уже сегодня, сейчас! Может мы видим эту работу в лице называющих себя интернационалистами – нетвойнистов? Ведь если быть последовательными и продолжать развивать борьбу на основе тактики большевиков образца 1916г., от наших нетвойнистов должен следовать лозунг поражения своего правительства в империалистической войне и начале революции. Но его не выдвигают. Видимо понимают, что нет революционной ситуации. А есть ситуация, когда пролетариат в задействованных в конфликте странах стоит перед выбором не между диктатурой пролетариата или буржуазии, а между буржуазной демократией и перспективой фашизма. Именно эту ситуацию описывал Коминтерн, предлагая тактику широких народных фронтов. Отсюда вытекает и предлагаемая РКРП революционная тактика.

Но ни наши российские, ни зарубежные нетвойнисты, таких лозунгов и такой революционной тактики, похоже, не выдвигают. Скорее здесь, говоря ленинскими словами, наблюдается ситуация, когда «В лучшем случае согласны «теоретически» признать, что капитализм уже созрел для превращения в социализм, но о немедленном, коренном изменении всей деятельности партии в духе непосредственно предстоящей социалистической революции — об этом не желают и слышать! Народ будто бы не подготовлен к этому!». То есть речи о практической подготовке социалистической революции ни в одной из задействованных сторон не идет.

В создавшихся условиях по мнению РКРП коммунисты всего мира обязаны всеми силами и методами работать на поражение блока США-НАТО, на пресечение распространения и укрепления фашизма на Украине и в мире. Для этого годятся любые методы и все возможные союзники! РКРП считает, что только поражение блока «США и НАТО» в текущей войне, то есть если устоит буржуазная Россия и победит (свергнет) Киевский нацистский режим (хотя бы «по очкам»), только это несомненно создаст более благоприятные условия для развития рабочего движения и для борьбы за социализм во всех странах.

И вообще, ослабление империалистического центра — это необходимость для свободного развития всех стран, этим центром угнетаемых. Именно поэтому и Африка и потенциальные кандидаты в БРИКС ищут пути интеграции. Ищут для того, чтобы было сподручнее противостоять давлению империалистического гегемона, ведущего неоколониальную политику. С этой точки зрения сегодняшние процессы укрепления и расширения вполне буржуазного союза БРИКС мы расцениваем как положительные, до тех пор, пока они направлены на ослабление гегемонии хищной стаи и создают условия для более благоприятного экономического развития остальных стран.

Говоря о возможном или желательном исходе противостояния, мы хорошо понимаем, что чисто военного решения тут не получится - РФ может подавить нынешний киевский режим, но не может одержать военную победу над всей коалицией НАТО. А военное поражение РФ - не в интересах рабочего класса ни России, ни Украины. Понимаем и то, что на этом пути есть реальная опасность ядерной катастрофы. Поэтому, с нашей точки зрения вероятнее всего раньше или позже следует ожидать заключения какой-то временной сделки. Как мы говорим - сторгуются. А наша задача - разъяснять трудящимся гнилость таких сделок и готовить их к революционным боям за социализм, который только и может покончить с фашизмом. То есть поддерживая проведение СВО и борьбу с фашизмом украинским и американским, одновременно российские коммунисты и их союзники должны бороться против собственного капитализма, разъяснять вину контрреволюции в СССР и российского буржуазного класса и властей от Ельцина до Путина. Вести пропаганду за превращение идущей войны (империалистической по своим истинным целям для одних и защитной для др.) в войну за возрождение социализма и СССР!

Подводя итог вышесказанному ответим нашим оппонентам, которые так любят ссылаться на Ленина: книжки Ленина, конечно, читать надо продолжать, но стоит не только почитать Ленина, а прежде всего нужно постараться понять Ленина, ход истории и ход ленинской мысли. Из книжных ленинцев самое время переходить просто в ленинцы. Слиться с повседневной жизнью и реальной борьбой масс.

Успехов всем в этом деле!

Не дрогнем на избранном пути!

В.А. Тюлькин. Секретарь ЦК РКРП