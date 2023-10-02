Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ИП могут привлекать к труду зеков

Опубликовано 02.10.2023 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
ИП могут привлекать к труду зеков

ИП с 1 октября смогут принимать на работу осужденных. Предприниматели, которые примут таких работников, получат право на льготы при уплате налогов, а также смогут запрашивать у администрации исправительных центров информацию об осужденных к принудительным работам, чтобы учесть ее при создании рабочих мест.

Хм! Практика, мягко скажем, с неплохой исторической ретроспективой. Например, в нацистской Германии охотно предоставляли фермерам заключенных для трудовой повинности...

Впрочем, я бы с удовольсвием принял на работу в ИП двух-трех осужденных по политическим статьям журналистов. Или такое запрещено, и подобная практика распространяется только на воров и убийц?

А если можно, то куда обращаться за рабсилой?

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
куча написал 02.10.2023 09:40
не все так просто. для людей сначала надо создать условия. положим овчарки у АБ уже есть, останется только построить барак, обнести рабочее место колючей проволокой и поставить вышку с пулеметом.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Папа, шо это было?
Папа, шо это было?
29.09.2023
Битва с кликбейтом
Битва с кликбейтом
25.09.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В День врача выяснилось, что добрая половина медиков дискриминируется (0)
Половине беженцев из Карабаха жилья пока не досталось (0)
А где был Зеленский, когда чествовали нациста? (0)
ИП могут привлекать к труду зеков (1)
О действительной сущности войны США и НАТО против России и о сущности Специальной военной операции России на Украине (3)
Вице-спикер Госдумы предлагает "вернуть все земли" (15)
Санкции не помешают грабить водителей (0)
С кляпом во рту 20 миллионов (0)
Сергей Храмов: Доживут вряд ли, поэтому пенсионные проблемы их мало волнуют (2)
Британия готовится повторить опыт Крымской войны (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss