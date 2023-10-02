ИП могут привлекать к труду зеков

ИП с 1 октября смогут принимать на работу осужденных. Предприниматели, которые примут таких работников, получат право на льготы при уплате налогов, а также смогут запрашивать у администрации исправительных центров информацию об осужденных к принудительным работам, чтобы учесть ее при создании рабочих мест.

Хм! Практика, мягко скажем, с неплохой исторической ретроспективой. Например, в нацистской Германии охотно предоставляли фермерам заключенных для трудовой повинности...

Впрочем, я бы с удовольсвием принял на работу в ИП двух-трех осужденных по политическим статьям журналистов. Или такое запрещено, и подобная практика распространяется только на воров и убийц?

А если можно, то куда обращаться за рабсилой?

А.Б.