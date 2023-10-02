А где был Зеленский, когда чествовали нациста?

Власти Канады установили новые нормы, требующие от стриминговых сервисов с годовым доходом от 10 миллионов канадских долларов предоставить определенные данные к ноябрю, канадские власти смогут запрашивать информацию о подписках и контенте, что также распространяется на социальные сети.

Не знаю, мне кажется, нас этим не удивишь.

Премьер Канады Трюдо призвал «дать отпор российской пропаганде и дезинформации». По его словам, Москва может извлечь выгоду из скандала, связанного с чествованием украинского нациста в канадском парламенте.

Вместе с тем премьер выразил свое недовольство сложившейся ситуацией. Он подчеркнул, что разочарован произошедшим, назвав это «крайне позорным инцидентом для канадского парламента и общества в целом».

Ранее в парламент страны был приглашен бывший боец дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка. Его удостоили громких аплодисментов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота взял на себя ответственность за произошедшее.

Но на чествовании нациста присуствовал еще один руководитель государства - президент Украины Зеленский. Тоже приветствовал, тоже хлопал в ладошки.

Но почему-то его оценка ситуации нигде не звучит. Хотя парня "подставили"... Мог бы и возмутиться. Там более, что по-английски он говорит куда лучше, чем по-украински.

Или, наоборот, на нынешней Украине в чествовании бывшего эсэсовца не видят ничего плохого - "вбивав москалив", "це перемога"?..

А.Б.