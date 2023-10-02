Половине беженцев из Карабаха жилья пока не досталось

Процесс переезда беженцев из Нагорного Карабаха в Армению подходит к своему логическому завершению, заявила пресс-секретарь правительства страны Назели Багдасарян.

По ее словам, интенсивность потока беженцев существенно снизилась. «Можно сказать, что последние люди, которые желали переехать в Армению, это сделали», — отметила Багдасарян.

Ранее пресс-секретарь кабмина Армении рассказала, что власти страны выделили временное жилье 45 тысячам беженцев. Она также уточнила, что в период с 24 по 30 сентября в Армению прибыли более 100 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха.

Это как? Беженцев больше 100 тысяч, а временное жилье будет только у 45 тысяч?

Сейчас в Армении, конечно, еще тепло, и можно жить в коробке из-под холодильника, но как-то это не очень...

Я напомню, что одна лишь Ростовская область во время событий 2014 года приняла примерно столько же беженцев, но как-то без того, чтобы оставить людей на улице - организовывались временные лагеря, людям доставляли питание и все необходимое.

А Армения, которая гордилась, что в советское время там не было ни одного детдома - всех сирот немедленно разбирали в семьи, оказалась не готова к весьма ожидаемой катастрофе.

А.Б.