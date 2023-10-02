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Московский листок

В День врача выяснилось, что добрая половина медиков дискриминируется

Опубликовано 02.10.2023 в разделе комментариев 0

война тюрьма врач
В День врача выяснилось, что добрая половина медиков дискриминируется

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил распространить стимулирующие выплаты на медиков, оказывающих услуги по программе обязательного медицинского страхования в частных клиниках.

В негосударственных клиниках такие услуги получают более 4 млн человек, указано в письме. Однако на стимулирующие выплаты от государства могут рассчитывать только врачи и средний медперсонал из государственных и муниципальных поликлиник и диспансеров, участвующих в программах ОМС.

При этом Конституция РФ в статье 37 утверждает: "Каждый имеет право (...) на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации".

В ВСП увидели в этой ситуации дискриминацию медработников из частных клиник — они лишены выплат, так как трудоустроены в организации иной формы собственности. В то же время в некоторых районах России негосударственным больницам приходится полностью покрывать спрос на услуги по ОМС, так как альтернативы в виде государственных клиник там нет.

Государство ввело выплаты, чтобы устранить кадровый дефицит в госбольницах и привлечь туда врачей из коммерческих клиник. Однако текущий механизм устраняет нехватку врачей на одних территориях, но создает ее на других.

Ранее исследование «Авито Работы» показало, что больше других специальностей улучшить условия труда захотели медики и учителя — об этом заявили по 49 процентов респондентов.

А.Б.



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