"Ядерная петерка" досиделась до десятки

Россия как координатор неформального объединения ядерных стран, предложит провести консультации в рамках формата «ядерной пятерки», ближайшая встреча пройдет на полях заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Российская сторона хочет подкорректировать повестку дня и не сводить все только к ядерным рискам, предлагает расширить ее, в том числе за счет работы над новым циклом Договора о нераспространении ядерного оружия и сюжетов, касающихся взаимодействия группы пяти государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН по вопросам о запрещении ядерного оружия.

«Ядерная пятерка» — неформальное объединение государств, которые владеют ядерным оружием. В это объединение входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

Но вот проблема - в реальности это уже давно не пятерка, а как минимум восьмерка за счет Индии, Пакистана и КНДР. В реальности же скорее всего уже десятка, посколько есть Израиль и Япония, которые скорее всего владеют ядерным оружием по факту. И на 100 процентов ясно, что "ядерный клуб" будет расширяться - совершенно случайно, что в него не вошли ЮАР, Румыния, Иран и Бразилия, а также Украина, Казахстан и Белоруссия.

Но они не входят в Совбез ООН, так что встречаться на фоне нарастающей угрозы применения ядерного оружия будут не все из тех, кто вполне может его применить...

А.Б.