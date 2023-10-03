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Московский листок

Законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц внесен в Госдуму

Опубликовано 03.10.2023 в разделе комментариев 2

деньги труд
Законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц внесен в Госдуму

Об это сообщил один из авторов законопроекта депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Документом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и установить налоговую ставку от 0% до 35% в зависимости от величины дохода.

Согласно законопроекту, который Нилов опубликовал в своем Telegram-канале, при доходе менее или равном 360 тыс. руб. за налоговый период ставка остается 0%. При доходах от 360 тыс. до 5 млн руб. устанавливается ставка в 13%. Для дохода от 5 до 10 млн руб. предусмотрена ставка в размере 603,2 тыс. руб. и 15% от суммы, превышающей 5 млн руб.

При доходе от 10 до 50 млн руб. будет взиматься налог в размере 1 млн 353,2 тыс. руб., а также 25% от суммы, превышающей 10 млн руб. Доход в 50 до 100 млн руб. будет облагаться налогом в 11 млн 353,2 тыс. руб. и 30% суммы, превышающей 50 млн руб. Если доход физлица составит более 100 млн руб., предполагается ставка в 26,3532 млн руб. и 35% с суммы, превышающей 100 млн руб.

Вот сколько помню, с момента образования Госдумы вопрос о прогрессивной шкале стоял. И так до сих пор и стоит, в дальнем шкафу с привидениями 1993 года.

Ну как люди, которые правят страной и распоряжаются всеми ее богатсвами могут позволить тратить свои деньги на социалку, пенсии и тому подробное?

Мы ж все на Россию времен Екатерины косимся, а тогда дворцы были не в пример нынешним, зато о социалке вообще речи не было - ветеран войны, и то имел всего одну социальную гарантию - имел право просить милостыню в церковной ограде...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Холопы челом бьют..
Рычужка написал 03.10.2023 11:47
Респект. Без тени сомнения так.
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Холопы челом бьют..
Serg0 написал 03.10.2023 11:17
Не о налогах следует вести речь, а о РАВЕНСТВЕ, о поруганной справедливости. Слезливое выпрашивание крошек с барского стола - удел рабов. Советская власть, плановая социалистическая экономика, ликвидация всякой дискриминации по положению в системе общественного разделения труда - единственный путь не только к очеловечиванию общества, но и к достижению высочайшей эффективности экономики.
Всех перестроечных брехунов, с их идеалистическими химерами о "рыночных отношениях" и "конкуренции", о рубле, который "должен работать" и фермере, который "накормит страну", о "демократии" и "правах человека" - в топку. Пока нас самих не спалили со всеми нашими "традиционными ценностями" и "духовностями"...
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