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Московский листок

Сто лет пиратства в Сан-Франциско

Опубликовано 03.10.2023 в разделе комментариев 0

америка пират
Сто лет пиратства в Сан-Франциско

В заливе Сан-Франциско, который находится возле одноименного американского города, случился «ренессанс пиратства». Как сообщает телеканал Fox News, преступники на лодках регулярно нападают на яхты и плавучие дома.

Появление такого вида бандитизма жители штата Калифорния связывают с кризисом бездомности в расположенном на побережье Сан-Франциско городе Окленд. Чтобы выжить, люди без дома и работы стали захватывать брошенные на берегу шлюпки и грабить крупные яхты и плавучие дома.

Жертвам приходится самостоятельно противостоять «пиратам», не прибегая к помощи полиции.

Проблема Окленда как криминальной окраины Сан-Франциско описаны еще у Джека Лондона, то есть сто лет проблеме, на минуточку... И "устричные пираты" в заливе Сан-Франциско тоже у Лондона.

И нельзя сказать, что проблему Окленда за сто лет не пытались решить - пытались. И домов красивых понастроили для местного населения. Но не решается проблема. И с опытом целого столетия можно, наверно, уже утверждать - в существующей системе проблема решения не имеет...

 А.Б.



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