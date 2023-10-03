Дарья Митина об октябре 1993-го

Левый фронт провел конференцию, посвященную событиям октября 1993 года - больше заметных мероприятий не случилось. Почему - понятно, нет смысла повторяться.
Но, помимо Александра Краснова, который к тому времени был заметной фигурой и в Москве, и в политике, воспоминания и оценки событиям давали и люди, в силу возраста еще не игравшие заметной политической роли, но участвовавшие в событиях на рядовом уровне - именно по ним вели огонь, давили техникой и расстреливали на стадиона на Красной Пресне. Дарье Митиной, сегодня заметному левому политику, в те дни едва исполнилось 20 лет, и она вместе со всеми стояла возле Дома Советов, пытаясь своим телом остановить движение истории.
А.Б.
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