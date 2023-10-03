Незаметный юбилей нашего государства

Сейчас начался самый незаметный юбилей - 30 лет событиям 3-4 октября 1993 года, которым до сих пор еще не придумано определение: то ли госпереворот, то ли путч, то ли "либеральная революция", но совершенно точно, что современное российское государство ведет свое начало именно от расстрела Дома Советов, который сделался Домом правительства. А Советы сделались историей.

Ясно, что официоз старается не заметить этот юбилей: впервые под разговоры о свободе и демократии регулярные войска расстреливали безоружных граждан в собственной столице. До сих пор число погибших тщательно замалчивается - говорят о 147 убитых, хотя реальная цифра примерно в 10 раз выше.

Эта реальная цифра и еще кое какие детали были названы еще по горячим следам, в передовице Владимира Рассказова в газете "Ступени", которую я вместе с Александром Ляско издавал в то время. Газету вскоре закрыли и больше ее выход не возобновлялся. Не помогли ни статус органа Моссовета, ни председатель редакционного совета писатель Владимир Максимов, члены редсовета Сергей Станкевич и Роман Абрамович... В те времена все было сильно перепутано и переплетено: разгромная статья в "Московском комсомольце", которая назвалась типа "Бизнес на костях" была подписана моей же доброй приятельницей Ольгой Богуславской... И все, проект, который выходил тиражом до 300 тысяч экземпляров, испарился. А на месте, где была редакция, теперь магазин германской обуви на углу Маросейки и Большого Протопоповского - бывшего в описываемые времена Большим Комсомольским, а здание принадлежало ЦК ВЛКСМ...

Именно из событий октября 1993 года происходят и конституция, необязательная к исполнению, по которой мы сегодня живем; и залоговые аукционы, покончившие с общественной собственностью на средства производства и породившие класс олигархов, и Первая чеченская война, показавшая, что можно с успехом воевать на собственной территории против собственных граждан...

Ну и власть преемников, воспроизводящая традиции еще императорского Рима с его принцепсами-августами - принципат, тоже родом из 1993 года...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

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