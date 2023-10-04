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Московский листок

PR на крови бывает и эффективным

Опубликовано 04.10.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
PR на крови бывает и эффективным

Я стараюсь не комментировать ход боевых действий, поскольку любая моя, даже самая осторожная оценка может стать поводом обвинить меня в дискредитации армии. Ну, пусть все будет как есть, и заместо Константина Симонова и Виктора Некрасова у нас генерал Конашенков. Симнов был всего-то подполковником, а Конашенков - генерал-лейтенант, почувствуйте разницу...

Но дисукредитация ВСУ пока еще ничем не грозит, верно?

Так вот, в северо-западной части акватории Чёрного моря самолёты ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ.

Группа следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трёх гидроциклах.

Вот зачем? С военной точки зрения - зачем отправлять десант на верную гибель? Ведь захватить плацдарм и удерживать его до прибытия сил вторжения (это основная задача десанта) такими силами просто невозможно. Разведка боем? Что пытались выяснить?.. Что есть на мысе Тарханкут знает любой ребенок.

Так зачем?

ГУР давно, можно сказать, с самого начала не занималось никакой военной разведкой - максимум ВТС с зарубежными странами, что сегодня не актуально - Украина не поставляет вооружения, а сама их выпрашивает - когда-то мощный украинский ВПК уже ничего, видимо, не производит.

Но вот как PR-структура, обеспечивающая поставки зарубежной военной помощи, ГУР оказалась вполне эффективна. Идет множество демонстраций, показывающих, что вооружение и военная техника используются ВСУ достаточно эффективно. Именно ради этой показухи и гибнут украинские десантники - каждая смерть в такой операции может тарифицироваться в иностранной валюте.

Это аксессуар к камуфляжу Зеленского. Сценический образ подобран успещно, таких сборов у "95 квартала", конечно, сроду не было...

А у нас унылые сводки Конашенкова. Будет генерал-полковником, по заслугам. В свое время мне на смену в департамент общественных связий корпорации "МиГ" приходил целый генерал-полковник из пресс-службы Минобороны. Военачальник... Нормальный специалист, кстати. Но с тех пор, как я оттуда ушел, больше о корпорации особо и не говорили. Вроде бы работает, возможно, даже неплохо. Но истребитель пятого поколения, прототип которого уже был в воздухе еще в конце 90-х, передали в разработку "Сухому". Что получилось - все видели.

И вот ГУР МО Украины на моторной лодке и трех гидроциклах имеет информационный повод на весь мир, а ВКС России во всей этой истории только упомянуты в связи... А ГРУ ГШ, так и вовсе как-будто не существует. Ну да, структура ведь секретная, невидимая невооруженным глазом...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Укранские десантники
Кущ эксперт написал 04.10.2023 10:07
Гибнут в войне с оккупантами, защищая свою страну и свой народ. Это для начала, Баранoff. Зачем гибнут ваши чмобики на чужой территории, дай угадаю - за бабло. Угадал. Будь честным хоть раз, не бойся. Ты призываешь к справедливости, но сам писяешься от одной мысли потерять место у корыта вашей нацистской пропаганды. Тебе раздвоение личности вообще жить не мешает?
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