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Московский листок

Армения порвала с Путиным

Опубликовано 04.10.2023 в разделе комментариев 2

армения президент
Армения порвала с Путиным

Парламент Армении ратифицировал Римский статут — договор, учредивший Международный уголовный суд, следует из результатов голосования.

За ратификацию Римского статута МУС и принятия заявления о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда проголосовали 60 депутатов, против — 22.

Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

Намерение Еревана ратифицировать Римский статут Россия расценивает как недружественный шаг, об этом в МИД заявили послу Армении Вагаршаку Арутюняну.

Армения последовательно выходит из-под контроля Москвы и идет на Запад. Это не ошибки, это продуманная стратегия. Карабах - это плата за билет на запад, поскольку билеты эти продают в Анкаре.

Для ереванской либеральной интеллигенции, изначально ориентированной на запад, потеря Карабаха ничего не значит, это для дашнаков и республиканцев это символ национального самоутверждения. А для Пашиняна и Ко - просто обуза.

Судьба "карабахцев" во власти показывает - на гипертрофированном патриотизме можно уехать далеко, но не безгранично далеко. Люди от него устают, и в конце концов говорят: зеберите этот Карабах, хотим ездить на море и есть гамбургеры...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Раб Божий Сорин И.Л.- самое фантармагорическое- в ""депортации" "украинских" детей"!
Это с какого же передоза написал 04.10.2023 11:10
дети(которых спасают от обстрелов, между прочим) из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей РФ, стали украинскими детьми?
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НЕЛЬЗЯ "ПУТИНА" СУДИТЬ В ГААГЕ!
РУССКИЙ ХОХОЛ написал 04.10.2023 11:02
"Путина" и его шайку (всех этих ковальчуков,патрушевых, байстрюкиных и воло
диных с матвеенками) нельзя отправлять на суд в Гааге! Пример с югославским
горбачевым Милошевичем показал: там курортные условия и можно сидеть до
самой смерти.
За все,что они натворили,наворовали и устроили бедлам в целом мире их надо
вешать вверх ногами и транслировать в прямом эфире на весь мире в назидание
потомкам на всей Земле!
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