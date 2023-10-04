Армения порвала с Путиным

Парламент Армении ратифицировал Римский статут — договор, учредивший Международный уголовный суд, следует из результатов голосования.

За ратификацию Римского статута МУС и принятия заявления о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда проголосовали 60 депутатов, против — 22.

Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

Намерение Еревана ратифицировать Римский статут Россия расценивает как недружественный шаг, об этом в МИД заявили послу Армении Вагаршаку Арутюняну.

Армения последовательно выходит из-под контроля Москвы и идет на Запад. Это не ошибки, это продуманная стратегия. Карабах - это плата за билет на запад, поскольку билеты эти продают в Анкаре.

Для ереванской либеральной интеллигенции, изначально ориентированной на запад, потеря Карабаха ничего не значит, это для дашнаков и республиканцев это символ национального самоутверждения. А для Пашиняна и Ко - просто обуза.

Судьба "карабахцев" во власти показывает - на гипертрофированном патриотизме можно уехать далеко, но не безгранично далеко. Люди от него устают, и в конце концов говорят: зеберите этот Карабах, хотим ездить на море и есть гамбургеры...

А.Б.