В Саксонии не хотят производить боеприпасы для Украины

Жители города Гросенхайн в Германии выступили против строительства завода по производству боеприпасов для Украины, чтобы не навлечь гнев президента России Владимира Путина, пишет газета The New York Times.
Rheinmetall рассматривал возможность строительства в саксонском Гросенхайне нового завода по производству боеприпасов для удовлетворения "всплеска спроса" со стороны Украины.
Шестнадцать из двадцати двух членов городского совета Гроссенхайна подписали письмо канцлеру Олафу Шольцу с призывом заблокировать проект.
Напомню, что Саксония - это Восточная Германия, где чрезмерно прозападная ориентация не слишком популярна. И там помнят бомбардировки британской авиации,уничтожавшие целые города.
А.Б.
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==177== написал 04.10.2023 11:08
Уничтожались целые кварталы.
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Не надоело замалчивать причину и радостно мусолить следствие.?