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Московский листок

В Саксонии не хотят производить боеприпасы для Украины

Опубликовано 04.10.2023 в разделе комментариев 1

германия война мид
В Саксонии не хотят производить боеприпасы для Украины

Жители города Гросенхайн в Германии выступили против строительства завода по производству боеприпасов для Украины, чтобы не навлечь гнев президента России Владимира Путина, пишет газета The New York Times.

Rheinmetall рассматривал возможность строительства в саксонском Гросенхайне нового завода по производству боеприпасов для удовлетворения "всплеска спроса" со стороны Украины.

Шестнадцать из двадцати двух членов городского совета Гроссенхайна подписали письмо канцлеру Олафу Шольцу с призывом заблокировать проект.

Напомню, что Саксония - это Восточная Германия, где чрезмерно прозападная ориентация не слишком популярна. И там помнят бомбардировки британской авиации,уничтожавшие целые города.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==177== написал 04.10.2023 11:08
А Британцы помнят бомбардировки и обстрелы ракетами Лондона.
Уничтожались целые кварталы.
...
Не надоело замалчивать причину и радостно мусолить следствие.?
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