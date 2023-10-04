Жители города Гросенхайн в Германии выступили против строительства завода по производству боеприпасов для Украины, чтобы не навлечь гнев президента России Владимира Путина, пишет газета The New York Times.

Rheinmetall рассматривал возможность строительства в саксонском Гросенхайне нового завода по производству боеприпасов для удовлетворения "всплеска спроса" со стороны Украины.

Шестнадцать из двадцати двух членов городского совета Гроссенхайна подписали письмо канцлеру Олафу Шольцу с призывом заблокировать проект.

Напомню, что Саксония - это Восточная Германия, где чрезмерно прозападная ориентация не слишком популярна. И там помнят бомбардировки британской авиации,уничтожавшие целые города.

А.Б.