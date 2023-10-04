Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

С октября вступили в силу новые правила оплаты ЖКХ

Опубликовано 04.10.2023 в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
С октября вступили в силу новые правила оплаты ЖКХ

На что следует обращать внимание жильцам, чтобы не переплачивать, и кто сможет избежать дополнительных расходов?

Собственники ежемесячно оплачивают содержание и ремонт общей площади, это входит в коммунальные платежи. К дополнительным расходам могут привести недобросовестные действия отдельных жильцов.

По новым правилам, прописанным в Гражданском кодексе, если по вине кого-то из собственников возникли новые затраты на содержание общедомового имущества, то оплачивать их придется нарушителю, а не управляющей компании.

Разыскивать виновников планируют с помощью записей с камер видеонаблюдения и свидетелей.

Это странно - Управляющая компания обеспечивает эксплуатацию общедомового имущества, и его повреждение в ходе эксплуатации - это риск компании. Теперь же этот риск компания перекладывает на жильцов.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Незаметный юбилей нашего государства
Незаметный юбилей нашего государства
03.10.2023
Дарья Митина об октябре 1993-го
Дарья Митина об октябре 1993-го
03.10.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
С октября вступили в силу новые правила оплаты ЖКХ (0)
В Саксонии не хотят производить боеприпасы для Украины (1)
Армения порвала с Путиным (2)
PR на крови бывает и эффективным (3)
Незаметный юбилей нашего государства (1)
Дарья Митина об октябре 1993-го (0)
Сто лет пиратства в Сан-Франциско (10)
Законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц внесен в Госдуму (7)
"Ядерная петерка" досиделась до десятки (2)
Незаметный юбилей нашего государства (41)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss