С октября вступили в силу новые правила оплаты ЖКХ

На что следует обращать внимание жильцам, чтобы не переплачивать, и кто сможет избежать дополнительных расходов?

Собственники ежемесячно оплачивают содержание и ремонт общей площади, это входит в коммунальные платежи. К дополнительным расходам могут привести недобросовестные действия отдельных жильцов.

По новым правилам, прописанным в Гражданском кодексе, если по вине кого-то из собственников возникли новые затраты на содержание общедомового имущества, то оплачивать их придется нарушителю, а не управляющей компании.

Разыскивать виновников планируют с помощью записей с камер видеонаблюдения и свидетелей.

Это странно - Управляющая компания обеспечивает эксплуатацию общедомового имущества, и его повреждение в ходе эксплуатации - это риск компании. Теперь же этот риск компания перекладывает на жильцов.

А.Б.