Денис Зоммер: Продажа алкоголя "онлайн" открывает совершенно новую эру

Денис Зоммер, руководитель отдела по работе с региональными отделениями, член Центрального Совета Независимого Профсоюза «Новый Труд» - о продаже алкоголя "онлайн"

"Заявление (https://finance.mail.ru/2023-10-03/minfin-podderzhal-prodazhu-alkogolya-onlayn-58064822/) о том, что Министерство Финансов поддержит онлайн-продажу алкогольной продукции, в общем-то логичное продолжение той дискуссии, которая была развёрнута длительное время и в данном ведомстве, и в правительстве, и как среди различного рода крупных игроков продаж, так и среди тех, кто является непосредственным выгодополучателем от продажи любого алкоголя.

Нет большого секрета в том, что есть магазины, где под видом продуктовой продукции продаётся преимущественно алкоголь. Это такие сети, как, например, "Красное-белое", сеть магазинов "Бристоль", где список продуктовых товаров неалкогольного характера может быть и превышает по числу единиц алкоголь, но все мы прекрасно понимаем, что в данном случае речь идёт именно об алкогольных магазинах.

Способна ли на сегодняшний день та или иная платформа обеспечить безопасную продажу алкогольной продукции? В частности, не контрафактного содержания? У меня это вызывает множество вопросов. Ведь для простых покупателей не секрет, что и в известные ритейловские магазины иногда попадает продукция, которая вызывает сомнения в том, что является легальной и лицензионной. Может быть, у тебя в руках просто очень хорошая подделка. И это потом сможет ощутить на себе каждый покупатель - насколько качественный или некачественный был тот или иной продукт.

Продажа алкоголя "онлайн" открывает совершенно новую эру в платформенной экономике, то есть дает возможность тем или иным крупным игрокам, среди тех или иных доставщиков, развернуть продажу именно такой продукции.

Это самое настоящее золотое дно, которое ставит под сомнение во многом существование оффлайн-сети, потому как ввиду Пандемии 2020-21 года огромное количество новых пользователей появилась именно у платформенных магазинов.

Между тем, самое главное, что беспокоит общество, а не высокие кабинеты, не тех или иных министров или ведомства - прежде всего вопрос того, насколько качественно будет осуществляться контроль той самой продукции, которая будет выставляться на продажу. И пока ещё в этом есть серьёзные сомнения, которые основаны просто на той практике, которая сложилась в нашей стране.