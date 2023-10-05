Пенсия грозит не всем

У самозанятых и тех, кто работает по схеме платформенной занятости, не формируются пенсионные права, что очень серьезно. И в результате, достигнув надлежащего возраста, люди столкнутся с невозможностью получить пенсию.

Сейчас пока пенсию получают люди того возраста, у которых есть какой-никакой стаж в традиционной занятости, хотя уже сейчас появляются прецеденты, когда людям с нулевым стажем отказывают в начислении пенсии вообще.

Хотя Конституция РФ в Статье 39 гласит:

"1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом".

Ключевое слово тут "каждому", хотя по факту 8 миллионов самозанятых и занятых в платформенной экономике имеют все шансы из категории "социально защищенных" выпасть. Не сейчас, а когда массово достигнут пенсионного возраста.

Урегулировать данный вопрос должен новый федеральный закон, который депутаты разработают и примут в дополнение к закону "О занятости населения". Его проект прошел первое чтение в марте этого года и готовится сейчас ко второму. Председатель Комитета по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов, один из авторов проекта, рассказал подробности "Парламентской газете".

Предложение заключается в том, чтобы тот налог, который платят сейчас самозанятые - от 4 до 6% - шел не в фонд медицинского страхования и не в бюджет региона, где зарегистрирован человек, а на его индивидуальный пенсионный счет. И таким образом будет формироваться хоть и небольшая, но все же страховая пенсия.

Правда, есть аргумент главного инспектора труда Союза профсоюзов России Сергея Храмова: "После повышения пенсионного возраста существенное количество граждан призналось, что до пенсии доживут вряд ли, поэтому пенсионные проблемы их мало волнуют".

Сергей Храмов: Доживут вряд ли, поэтому пенсионные проблемы их мало волнуют

Тем не менее, мы должны ориентироваться на более социализированных граждан, не страдающих социальным нигилизмом. А этим людям нужны пенсии.

Вне зависимости от итогов обсуждения в парламенте и прохождения законопроекта на уровень закона, нужно включаться в вопрос. Это угроза: страна может разделиться в себе на полноправных граждан и тех, на кого Конституция распространяется выборочно или не распространяется вообще. На полноправных граждан и тех, что бегают круглые сутки с рюкзачками Яндекс-еды за плечами и имеют лишь одну перспективу - тихо подохнуть с этим же рюкзачком в кустах по дороге...