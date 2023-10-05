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Московский листок

Общественное мнение готовят к испытаниям теромоядерного оружия

Опубликовано 05.10.2023 в разделе комментариев 1

война атомная бомба
Общественное мнение готовят к испытаниям теромоядерного оружия

Все сейчас обсуждают слова Маргариты Симоньян о взрыве теромоядерной бомбы "где-нибудь над Сибирью" - несмотря на то, что ролик с ее словами разошелся вирусным образом, она уже написала заявление на помощника депутата Ступина (иноагента), который-де "...не только подал на меня заявление, но и написал, что я 'предложила нанести ядерный удар по территории РФ'. Никакой подобной ереси я, разумеется, не предлагала и предлагать не могла. Такое чудовищное обвинение порочит мою репутацию и наносит мне всяко-разный ущерб и страдания".

Ну, ролик посмотреть может каждый и оценить степень оклеветанности Маргариты Симоновны, хотя не факт, что суд, если он состоится, "не усмотрит" клеветы. Вопрос-то государственной важности...

Буквально только что с аналогичным предложением выступил Ковальчук, который директор Курчатовского института - мол, пора уже вернуться к испытаниям теромоядерного оружия на Новой земле. И это уже нельзя отнести к категории "баба-дура болтанула" - и сказано было на открытии выставки «Эффект Курчатова-Александрова», приуроченной к 80-летию Курчатовского института и 120-летию со дня рождения академиков пред лицом кремлевского бомонда в Музее современной истории, бывшем музее революции. Могут подтвердить глава СВР Сергей Нарышкин, министр образования и науки Валерий Фальков, президент Российской академии наук Геннадий Красников и другие вполне официальные лица.

«Достаточно провести испытания на Новой Земле. Один разок хотя бы. И все встанет на свои места», сказал Ковальчук.

Это уже намек на государственную политику.

Именно на Новой земле проводились испытания теромоядерного оружия в трех средах, архипелаг огромный, людей там до сих пор нет, как отселили немногочисленных аборигенов перед созданием полигона, так и осталось все без людей.

Но это не значит, что людей вовсе не было - вот дед мой даже там отметился, служил. Правда, не он испытывал, а скорее на нем и таких как он.

В горбачевскую эпоху разрядки и "нового мышления" СССР первым объявил об отказе от любых испытаний ядерного оружия. Остальным пришлось последовать примеру. И лет 35 ничего никто не испытывал. А теперь, видать, времена изменились... И государственная политика поменялась. И Маргарита Симоньян не "баба-дура", а на серьезной государевой службе человек. Испытания проводит, в еще одной среде - в общественном мнении...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
куча написал 05.10.2023 09:29
обезьяны блин, с гранатой.
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