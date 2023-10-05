Байден предал свою собаку

По информации телеканала Fox News, президент США Джо Байден и его супруга Джилл приняли решение не держать свою немецкую овчарку по кличке Коммандер в Белом доме из-за ее агрессивного поведения по отношению к сотрудникам. Собака уже покинула территорию резиденции.

Коммандер напал на сотрудников Секретной службы США не менее 11 раз. Это уже вторая собака, принадлежащая семье Байденов, которая покидает Белый дом по аналогичной причине.

Ранее немецкая овчарка Мейджор была отправлена в штат Делавэр после нескольких нападений на сотрудников Белого дома.

Очень показательный прецедент: человек претендует на роль владыки мира, и при этом не может организовать жизнь собственных собак. И собственной охраны.

Немецкие овчарки - прирожденные охранники, но они и прекрасно дрессируются. Вопрос на сто процентов решаемый. Но президент Байден оказался неспособен решить даже его.

Ну а для владельца собаки на самом деле легче самому покинуть Белый дом, чем расстаться со зверем.

А.Б.