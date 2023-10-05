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Московский листок

Путин поздравил учителей

Опубликовано 05.10.2023 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Путин поздравил учителей

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя и заявил, что в стране продолжат активно строить и ремонтировать школы. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Мы продолжим активно строить школы, ремонтировать уже существующие школьные здания, а это в том числе более комфортные условия работы и для самих преподавателей», - объявил президент.

А вот зачем?

Нет, ремонтировать школы, конечно, необходимо, но стоит ли выделять это рутинное дело как особую заботу об учителях? Ну да, а еще мы продолжим отапливать школьные помещения, подавать туда холодную и горячую воду, а также обеспечим работу канализации...

Ну и насчет строить новые школы... Еще раз спрошу - зачем?

Население страны сокращается, так что новых мест за партами не предвидится. И новых городов мы не строим - это в эпоху "застоя" открывали каждый год новый завод, а каждую пятилетку основывали новый город. Сейчас такого и близко нет. А зачем новые школы вымирающему народу?

Старые бы привели в порядок... И разобрались с тем, чему там учат детей и учат ли вообще?

 А.Б.



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