Вместо Zara - "Слепая курица", зато много

За девять месяцев 2023 года в Россию пришли 16 иностранных компаний, работающих в сегменте одежды, обуви и товаров для дома. Это стало рекордом...

Правда, в основном в России появились бренды из Турции — девять компаний, а также появились игроки из Белоруссии, Австралии, Киргизии, Южной Кореи и Эстонии.

Розничные сети тоже активно развиваются. Ранее стало известно, что на месте бутиков Victoria’s Secrets и Zara Home в московском торговом центре «Метрополис» появятся два магазина российского бренда «Слепая курица»...

Символично.

А.Б.