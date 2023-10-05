Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Легко ли пенсионеру устроиться на работу в России

Опубликовано 05.10.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Легко ли пенсионеру устроиться на работу в России

Легко ли пенсионеру устроиться на работу в России?

Повышение пенсионного возраста прибавило рынку труда РФ 1,7 млн человек. Как следует из расчетов РАНХиГС, благодаря повышению возраста выхода на пенсию в РФ число пенсионеров и коэффициент демографической нагрузки сократились до показателей почти десятилетней давности.

В эфире Общественной службы новостей генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов рассказал легко ли пенсионерам устроиться на работу в России.

«Те люди в возрасте, которые хотят работать, как правило, профессионалы. И работодатель оценивает качества не столько по возрасту, сколько по профессиональным возможностям соискателя. У пенсионеров есть некоторое преимущественное право, потому что наш Трудовой кодекс говорит, что с пенсионером, поступающим на работу, можно заключать срочный трудовой договор. В 2018 году у наших граждан было изъято по 900 000 рублей. Если взять пенсию в 15 000 рублей, как среднюю и умножить на 60 месяцев получится, что каждый человек потерял почти по миллиону рублей, потому что ему продлили пенсионный возраст. Человек хотел и получать пенсию и работать, а ему сказали – нет, только работать».

Эксперт напомнил, что работающий пенсионер теряет не только индексацию пенсии, но и региональные доплаты. Сергей Храмов отметил, что нынешние пенсионеры начинали свою трудовую деятельности во времена СССР, тогда уровень добросовестного отношения к труду был существенно выше.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Незаметный юбилей нашего государства
Незаметный юбилей нашего государства
03.10.2023
Дарья Митина об октябре 1993-го
Дарья Митина об октябре 1993-го
03.10.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Легко ли пенсионеру устроиться на работу в России (0)
Вместо Zara - "Слепая курица", зато много (0)
Путин поздравил учителей (0)
Байден предал свою собаку (0)
Общественное мнение готовят к испытаниям теромоядерного оружия (9)
Пенсия грозит не всем (1)
Денис Зоммер: Продажа алкоголя "онлайн" открывает совершенно новую эру (1)
С октября вступили в силу новые правила оплаты ЖКХ (1)
В Саксонии не хотят производить боеприпасы для Украины (5)
Армения порвала с Путиным (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss