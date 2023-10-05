Легко ли пенсионеру устроиться на работу в России?

Повышение пенсионного возраста прибавило рынку труда РФ 1,7 млн человек. Как следует из расчетов РАНХиГС, благодаря повышению возраста выхода на пенсию в РФ число пенсионеров и коэффициент демографической нагрузки сократились до показателей почти десятилетней давности.

В эфире Общественной службы новостей генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов рассказал легко ли пенсионерам устроиться на работу в России.

«Те люди в возрасте, которые хотят работать, как правило, профессионалы. И работодатель оценивает качества не столько по возрасту, сколько по профессиональным возможностям соискателя. У пенсионеров есть некоторое преимущественное право, потому что наш Трудовой кодекс говорит, что с пенсионером, поступающим на работу, можно заключать срочный трудовой договор. В 2018 году у наших граждан было изъято по 900 000 рублей. Если взять пенсию в 15 000 рублей, как среднюю и умножить на 60 месяцев получится, что каждый человек потерял почти по миллиону рублей, потому что ему продлили пенсионный возраст. Человек хотел и получать пенсию и работать, а ему сказали – нет, только работать».

Эксперт напомнил, что работающий пенсионер теряет не только индексацию пенсии, но и региональные доплаты. Сергей Храмов отметил, что нынешние пенсионеры начинали свою трудовую деятельности во времена СССР, тогда уровень добросовестного отношения к труду был существенно выше.