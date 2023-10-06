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Московский листок

Необходим личный контроль президента

Опубликовано 06.10.2023 автором А. Зимбовский РК инфо. в разделе комментариев 1

следком мусор
Необходим личный контроль президента

В настоящее время (05.12. 2023) жители станицы Полтавской собирают подписи под открытым письмом к президенту РФ: «Мы просим Президента взять под личный контроль ликвидацию катастрофы, произошедшей на Полтавской свалке в результате преступного бездействия администрации Краснодарского края и местной власти!» - заявляют они. 

Как сообщают жители в своем обращении «03 октября 2023 г. на Полтавском полигоне ТКО произошел пожар. Загорелось порядка 5 гектаров территории, заполненной опасными отходами. Пожар еще не потушен. Ядовитый дым, в котором ощущается сильный запах химических веществ, в том числе пластика, пластмассы и др., заполняет улицы станицы Полтавской и других населенных пунктов район. Дышать невозможно. Люди обращаются в медицинские учреждения за помощью. Органы местного самоуправления отказываются вводить режим ЧС, и пишут на своих официальных сайтах, что всё в порядке и пожар ликвидирован. Но это не так. Горение продолжается…»

Напоминаем, жители Полтавской уже многократно писали во все инстанции о том, что «на полигоне отходов нет необходимых средств инженерной защиты, что не исполняются решения суда, обязывающие полигон устранить нарушения законодательства».

Однако никаких мер не предпринималось, как подозревают жители Полтавской «благодаря коррупционной связи между семьей главы Красноармейского района и бенефициарами Полтавского полигона». И вот чрезвычайная ситуация, о возможности которой говорили жители произошла. А районные власти и краевые власти нагло врут и замалчивают проблему, вместо того чтобы сконцентрировать усилия на ее решении. Такие дела.



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Всего комментариев к статье: 1
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Они по кругу пустят бумаги
Рычужка написал 06.10.2023 10:37
Связь эту связкой на фонари. Иначе ни как не выйдет. А так отпишутся и по кругу бумаги пойдут по всем инстанциям. Выяснится что нет нарушений. А там и про пожар забудется. Новая проблема перебоев старую. Допустим затопит канализацией. Говвно капитализма.
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