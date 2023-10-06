Наше Чучхе

Величие России заключается в укреплении суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Валдайского форума.

«Величие России заключается в укреплении суверенитета, а суверенитет основан на самодостаточности в технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности», – сказал глава государства.

Видимо, лавры Марка Аврелия не дают нашему принцепсу спокойно править, но пока что получается лаврушка в суп. То патриотизм становится национальной идеей России, то вот суверенитет делается основой величия. Хотя суверенитет есть даже у островов Науру, но об их величии никто пока не говорит...

Или о величии Северной Кореи, которая обладает самодостаточностью и в технологиях, и в финансах, и в экономике в целом, а уж про сферу обороны даже не говорим.

В общем, сфера производства афоризмов - не является пока нашей национальной гордостью.

Но нельзя сказать, что все безнадежно - вот Путин пообещал взять на контроль ситуацию с делом Бориса Кагарлицкого.

И хотя величие России вовсе не в том, чтобы сажать столичных профессоров в Республике Коми - тут речь разве что не о величии, а о величине, но если президент разберется в странной подсудности дела и вдруг Кагарлицкого отпустят, будет повод сказать, что и правда в путинской России не все безнадежно.

Но, к сожалению, бывало, что брал президент на контроль - например, дело о покушении на Михаила Бекетова в Химках. Тогда еще можно было, правда, провести несанкционированный митинг напротив Администрации президента, и вместо задержаний и посадок получить обещание контроля сначала генпрокурора за этим делом, а потом и президентского контроля.

Вот только Бекетов на финал все равно умер, причем глубоким инвалидом, а убедительного расследования мы так и не получили, задержали каких-то стрелочников.

Ну а сейчас какие митинги на Площади героев Плевны? Чистый мазохизм. И акт правосудия как царская милость - иногда можно...

А.Б.