Пригожин совершил суицид

Президент Путин сообщил некоторые подробности расследования авиакатастрофы, в которой погиб Евгений Пригожин.
Путин заявил, что в телах погибших в авиакатастрофе, где погибли руководители ЧВК Вагнера, были обнаружены элементы ручных гранат. По его словам, внешнего воздействия на самолет не было. Об этом ему доложили в Следственном комитете.
По всей видимости, Следственный комитет и Путин пришли к выводу, что пассажиры самолета подорвали себя сами.
Все как в старой казачьей песне: "Взял он саблю, взял он остру и зарезал сам себя - веселый разговор..."
А.Б.
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Рычужка написал 06.10.2023 11:01
не отгниет, а тушка не рухнет вниз! написал 06.10.2023 10:58
Я на полном серьезе гутарю - значительно большая часть россии реально от всего сердца поддержит эту версию.
Рычужка написал 06.10.2023 10:23