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Московский листок

Пригожин совершил суицид

Опубликовано 06.10.2023 в разделе комментариев 3

война деньги пригожин
Пригожин совершил суицид

Президент Путин сообщил некоторые подробности расследования авиакатастрофы, в которой погиб Евгений Пригожин.

Путин заявил, что в телах погибших в авиакатастрофе, где погибли руководители ЧВК Вагнера, были обнаружены элементы ручных гранат. По его словам, внешнего воздействия на самолет не было. Об этом ему доложили в Следственном комитете.

По всей видимости, Следственный комитет и Путин пришли к выводу, что пассажиры самолета подорвали себя сами.

Все как в старой казачьей песне: "Взял он саблю, взял он остру и зарезал сам себя - веселый разговор..."

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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крысиная шейка
Рычужка написал 06.10.2023 11:01
Твоя правда. Оболванили крепко.
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Полоумный Пиздолиз Алинки Кабаевой и светки Кривоногих будет болтаться в петле пока крысиная шейка
не отгниет, а тушка не рухнет вниз! написал 06.10.2023 10:58
Глобальная проблема на россии в том, що в эту версию гэбэвского Окурка поверит подавляющая часть россии: старики и старушки на лавочках, военные пенсионеры, пенсионеры-гэбнюки, мусора, работники МСЧ и т.д.
Я на полном серьезе гутарю - значительно большая часть россии реально от всего сердца поддержит эту версию.
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Конечно сами себя. Никто и не сомневается.
Рычужка написал 06.10.2023 10:23
Ну как всегда. Для долбоебов любая версия. Нас там не было. Это не мы это они сами себя взорвали. Видимо от совести что имели миллиарды долларов и кучу кокаина не отдали ворам для воровского их счастия.
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