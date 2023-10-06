Пригожин совершил суицид

Президент Путин сообщил некоторые подробности расследования авиакатастрофы, в которой погиб Евгений Пригожин.

Путин заявил, что в телах погибших в авиакатастрофе, где погибли руководители ЧВК Вагнера, были обнаружены элементы ручных гранат. По его словам, внешнего воздействия на самолет не было. Об этом ему доложили в Следственном комитете.

По всей видимости, Следственный комитет и Путин пришли к выводу, что пассажиры самолета подорвали себя сами.

Все как в старой казачьей песне: "Взял он саблю, взял он остру и зарезал сам себя - веселый разговор..."

А.Б.