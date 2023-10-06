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Московский листок

Полиция Германии изъяла у Алишера Усманова пять люксовых автомобилей

Опубликовано 06.10.2023 в разделе комментариев 3

деньги усманов
Полиция Германии изъяла у Алишера Усманова пять люксовых автомобилей

Утром полиция провела рейд на вилле Алишера Усманова в баварском городке Роттах-Эгерн на берегу озера Тегернзее.

По данным Bild, в ходе обыска были изъяты пять автомобилей, среди которых Mercedes Maybach S500 стоимостью около 140 000 евро и фургон Mercedes Brabus стоимостью около 180 000 евро, а также другие материальные ценности.

Понятно, что это все у Усманова далеко не последнее, но зачем человеку, который не живет постоянно в Германии, держать там целый парк автомобилей? К ним ведь и сервис нужен, и налоги немаленькие, и шофер с механиком в штате как минимум - не сам же Усманов водит фургон "Брабус"?

Я не спрашиваю, как Усманов "накосил" столько бабла - это известно. Я не спрашиваю, почему Германии не было никакого дела до богатств Усманова, а потом вдруг стало - никакого отношения миллиарды Усманова к Украине не имеют, и он может повлиять на ход военных действий не больше любого другого - то есть никак.

Мне вот интекресно и важно, почему деньги, выведенные из экономики моей страны хрен знает каким образом, разбазариваются так бездарно? А на финал еще и окажутся вообще в собственности другого государства.

Вот почему нет никакой меры ответственности за профукивания национального достояния, за пускание его на ветер?

Я совершенно не против, что Усманов потратил миллионы на два фильма Михалкова-Кончаловского - они того стоили! Даже если завтра фильмы под каким-нибудь предлогом конфискуют как нематериальные активы, они все равно останутся в культурном обороте.

Но что за убожество эти пять дорогущих автомобилей, на которых и выезжают считанные разы? И толпа обслуги, и прочие бессмысленные вещи?

Эти санкции вскрыли, что наше национальное богатство не просто тырилось, а еще и спускалось в унитаз - причем унитаз очень дорогой, не сомневаюсь. И который по назначению использовался тоже считанные разы...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: раб Божий Сорин И.Л.- кретиноиду шевченковско-лесевскому, iдiотовi рiдномовому
Рычужка написал 06.10.2023 11:08
Интересно вот еще что. Приманки около унитазов и поношенных кружевных трусселей для дам. Видимо партизанское прошлое в памяти. То пятитысячную купюру рядом положат на виду. То колечко позолоченное. Воришка клюнул на приманку. Цап царап. И тут мощный взрыв.
И как в стишке. Долго летали по хате обугленные кости.
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раб Божий Сорин И.Л.- кретиноиду шевченковско-лесевскому, iдiотовi рiдномовому
ты бы все-таки подлечил шизофреническую написал 06.10.2023 10:54
раздвоенность и определился- у москалей канализации нет, или москали унитазы вывозят(на деревянных танках). С жахом вспоминаю, як у загально-середнiй школi N169 мiста Киiва 60 рокiв тому вивчав твою собаччю мову тараса та лесi.
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А в это время
Рычужка написал 06.10.2023 10:31
В регионах страны деревянные туалеты с дыркой в полу. Дровяное отопление. Газу море. Денег море. И как сказала Машка захарова что надо Африку защищать и воевать за африкуив Украине.. Так вот отчего освободители особенно бурые и экономные воруют унитазы и прут их домой их кто на чем. Кто на танке кто на бронетранспортере. Не брезгуют и поношенными вещами для своих дам. Особенно лифчиками и кружевными трусселями.
А в это время рыло этого вора в экран телевизора не влазит.
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