От мобилизации можно скрыться на кладбище

Свидетельство о смерти предлагают приобрести украинцам, чтобы избежать мобилизации.

Продавцы ложных свидетельств о смерти обещают покупателям выдать официальный документ, который будет внесён во все базы документов, а при необходимости даже организовать фальшивые похороны.

Комплект документов с возможностью получения денежной компенсации за якобы убитого родственника предлагается приобрести за десять тысяч долларов. Продавцы обещают потенциальным покупателям, что таким образом владельцы фальшивого документа смогут «не ходить на войну», и при этом родственники получат все положенные им выплаты.

В начале месяца депутаты Верховной рады выступили со встречным предложением - отменить действующие предельные сроки пребывания на военной службе и разрешить офицерам и рядовым служить после достижения возраста 65 лет, а генералам — после 70 лет.

Как я понимаю, все, кто хотел добровольно пойти на войну, на Украине давно уже закончились по естественным причинам. Теперь изыскиваются резервы - женщины-фармацевты, больные, хромые и трипперные, а также старики, которым все равно, где помирать.

Ну и встречный процесс - бегство из страны или разные способы скрыться от мобилизации. Хоть бы и на кладбище...

Я себе просто не представляю Украину после войны, чем бы она не закончилась - кто там останется жить, как они станут жить?

А.Б.