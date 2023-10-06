От мобилизации можно скрыться на кладбище

Свидетельство о смерти предлагают приобрести украинцам, чтобы избежать мобилизации.
Продавцы ложных свидетельств о смерти обещают покупателям выдать официальный документ, который будет внесён во все базы документов, а при необходимости даже организовать фальшивые похороны.
Комплект документов с возможностью получения денежной компенсации за якобы убитого родственника предлагается приобрести за десять тысяч долларов. Продавцы обещают потенциальным покупателям, что таким образом владельцы фальшивого документа смогут «не ходить на войну», и при этом родственники получат все положенные им выплаты.
В начале месяца депутаты Верховной рады выступили со встречным предложением - отменить действующие предельные сроки пребывания на военной службе и разрешить офицерам и рядовым служить после достижения возраста 65 лет, а генералам — после 70 лет.
Как я понимаю, все, кто хотел добровольно пойти на войну, на Украине давно уже закончились по естественным причинам. Теперь изыскиваются резервы - женщины-фармацевты, больные, хромые и трипперные, а также старики, которым все равно, где помирать.
Ну и встречный процесс - бегство из страны или разные способы скрыться от мобилизации. Хоть бы и на кладбище...
Я себе просто не представляю Украину после войны, чем бы она не закончилась - кто там останется жить, как они станут жить?
А.Б.
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==178== написал 06.10.2023 11:31
Успокоил российских уродов, что в Украине уже некому воевать?
Они сильно расстроятся, когда их призовут и отправят в очередной мясной штурм.
Может уже пора усвоить реальную мотивацию украинцев и россиян?
Мы защищаем свой дом, семью, Родину от нашествия вас российских нацистов оккупантов.
Вы воюете за амбиции кремлевского карлика. Дохните в больших количествах неизвестно за что.
Почувствовал разницу?.
...
А воевать есть кому в Украине без женщин-фармацевтов, больных, хромых и стариков.
Наши потери в среднем в десять раз меньше и у нас запрещены мясные штурмы.
Ваши бойцы кончатся быстрее. Вас ведь всего в три раза больше чем нас.
Рычужка написал 06.10.2023 10:43