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Московский листок

От мобилизации можно скрыться на кладбище

Опубликовано 06.10.2023 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
От мобилизации можно скрыться на кладбище

Свидетельство о смерти предлагают приобрести украинцам, чтобы избежать мобилизации.

Продавцы ложных свидетельств о смерти обещают покупателям выдать официальный документ, который будет внесён во все базы документов, а при необходимости даже организовать фальшивые похороны.

Комплект документов с возможностью получения денежной компенсации за якобы убитого родственника предлагается приобрести за десять тысяч долларов. Продавцы обещают потенциальным покупателям, что таким образом владельцы фальшивого документа смогут «не ходить на войну», и при этом родственники получат все положенные им выплаты.

В начале месяца депутаты Верховной рады выступили со встречным предложением - отменить действующие предельные сроки пребывания на военной службе и разрешить офицерам и рядовым служить после достижения возраста 65 лет, а генералам — после 70 лет.

Как я понимаю, все, кто хотел добровольно пойти на войну, на Украине давно уже закончились по естественным причинам. Теперь изыскиваются резервы - женщины-фармацевты, больные, хромые и трипперные, а также старики, которым все равно, где помирать.

Ну и встречный процесс - бегство из страны или разные способы скрыться от мобилизации. Хоть бы и на кладбище...

Я себе просто не представляю Украину после войны, чем бы она не закончилась - кто там останется жить, как они станут жить?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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...
==178== написал 06.10.2023 11:31
Ну что Баранов?
Успокоил российских уродов, что в Украине уже некому воевать?
Они сильно расстроятся, когда их призовут и отправят в очередной мясной штурм.
Может уже пора усвоить реальную мотивацию украинцев и россиян?
Мы защищаем свой дом, семью, Родину от нашествия вас российских нацистов оккупантов.
Вы воюете за амбиции кремлевского карлика. Дохните в больших количествах неизвестно за что.
Почувствовал разницу?.
...
А воевать есть кому в Украине без женщин-фармацевтов, больных, хромых и стариков.
Наши потери в среднем в десять раз меньше и у нас запрещены мясные штурмы.
Ваши бойцы кончатся быстрее. Вас ведь всего в три раза больше чем нас.
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Изобретательно однакож
Рычужка написал 06.10.2023 10:43
К чему только не приложит ум человек.Только бы не было социализма и продолжалась гражданская война. А не проще бы вора жизней капитализм уложить в гроб навеки этим человекам а не выдумывать новые коррупционные схемы
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