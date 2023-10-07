Сделка, вызвавшая банкротство военного завода, признана ничтожной.

5 октября 2023 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры, Росимущества и Минобороны. Признал сделку между заводом «Электроприбор» и заводом «Кулакова» ничтожной.

Напоминаем, «Электроприбор» (Москва) был создан в 1937 году.

В настоящее время выпускал и ремонтировал радиотехнические комплексы для обеспечения двусторонней связи кораблей Военно-Морского Флота. Потом попал под банкротство.

Отметим, что случай — не единичный, в настоящее время находятся под прямой угрозой уничтожения или уже уничтожены, как минимум 20 оборонных предприятий

(https://bloknot.ru/e-konomika/korruptsiya-ili-predatel-stvo-pochemu-pochti-dva-desyatka-oboronny-h-predpriyatiya-likvidiruyut-v-period-provedeniya-svo-991699.html).

Причём, это только те, о разорении которых стало известно средствам массовой информации (что происходит далеко не каждый раз).

Изначально «Электроприбор» уверенно вёл к банкротству руководитель завода, некий Муталиб Эмиралиев. С 11-го по 17-й год он совершил ряд замечательных поступков. Начиная от ухода от уплаты налогов при помощи фирм-однодневок, кончая контрактом на полномасштабную замену электронного оборудования на морском аналоге ракетного комплекса С-300 — ЗРК «Форт». Вместо этого был проведён лишь косметический ремонт. Причём, делали его не сотрудники завода, а украинские гастарбайтеры. Гастарбайтеров тоже кинули (на зарплату).

Суд в итоге признал Эмиралиев виновным в хищении 48,8 млн руб. Дал 3.5 года лишения свободы. Отметим, что к моменту вынесения приговора, данный срок Эмиралиевым был уже отбыт (в СИЗО и под домашним арестом). Источник https://www.kommersant.ru/doc/4583297.

Также Эмиралиевым была заключена сделка с заводом ОПК РФ АО «Завод им. А.А. Кулакова». Причём, как объясняли автору материала люди, имеющие отношение к данному производству, руководство завода Кулакова в принципе должно было знать о том, что «Электроприбор» не имеет ни документации, ни оборудования, необходимых для исполнения взятых обязательств, так что, скорее всего, обе стороны просто совместно пилили бюджет.

Далее завод имени Кулакова получил от государства субсидию, покрывшую его убытки, однако мировое соглашение заключать не пожелал. Началось судебное разбирательство.

В январе 21-го года завод «Электроприбор» был признан судом банкротом. Конкурсным управляющим, по рекомендации налоговой инспекции, был назначен некто Лев Шляпин. Опытный специалист, отметившийся в попытке ликвидировать оборонный завод ЗиД (на данный момент сорвалось, благодаря активности трудового коллектива) и в ликвидации оборонного завода Калинина.

На «Электроприборе» Шляпин также проявил свои знания и навыки. В настоящее время завод стоит. Трудовой коллектив (в 2018 году трудилось около 200 человек) ликвидирован. Оборудование (а в 2016 г. завод прошёл стадию технического перевооружения) цело. По крайней мере, пока ещё цело.

А теперь обратим внимание на странности нынешней экономической системы. Имеется, как минимум, один задокументированный жулик, нанесший обороноспособности государства вреда на сотни миллионов (как минимум). Государство наказывает его по минимуму (некоторым дают больше за кражу из магазина). И при этом государство наказывает себя, останавливая оборонный завод. Впрочем, отметим, что на данную странность (то ли в итоге общественной огласки данной истории, то ли ещё чего-нибудь, обратили внимание).

Генпрокуратура потребовала признать сделку между заводами «Электроприбор» и «Кулакова» (собственно, приведшей к банкротству) ничтожной. 5 октября 2023 года данное требование было удовлетворено Арбитражным судом города Москвы.