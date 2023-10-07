Сын Кадырова - герой ЧР в 15 лет

15-летнему сыну Главы ЧР Рамзана Кадырова - Адаму Кадырову присвоено звание «Герой Чеченской Республики», сообщил депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.

«Нет сомнений, что дорогой племянник Адам Рамзанович является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека. С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну», - отметил А. Делимханов.

Адам Кадыров сумел выучить наизусть Священный Коран, заслужив высокое звание «Хафиз». Он проявляет себя в учёбе, изучает различные науки, интересуется историей, языками, литературой.

"Особенных успехов Адам достиг в спортивном направлении, одержав ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам".

Это строго по тексту официального издания "Чечня сегодня". Я в восхищении! Не комментирую. Жду, чем нас порадует Чечня завтра...

А.Б.