Сын Кадырова - герой ЧР в 15 лет

15-летнему сыну Главы ЧР Рамзана Кадырова - Адаму Кадырову присвоено звание «Герой Чеченской Республики», сообщил депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.
«Нет сомнений, что дорогой племянник Адам Рамзанович является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека. С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну», - отметил А. Делимханов.
Адам Кадыров сумел выучить наизусть Священный Коран, заслужив высокое звание «Хафиз». Он проявляет себя в учёбе, изучает различные науки, интересуется историей, языками, литературой.
"Особенных успехов Адам достиг в спортивном направлении, одержав ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам".
Это строго по тексту официального издания "Чечня сегодня". Я в восхищении! Не комментирую. Жду, чем нас порадует Чечня завтра...
А.Б.
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Рычужка написал 07.10.2023 11:52
без коммунизмуса пизздец!!
Хотя и критиковать не устава власть. На кухне.
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Не глава. А секретарь райкома. И не сотрудник, а член партии. =))
Но тот ксч в бандер играл с пацанами. И вот результат.
Арестович о украинской власти.
Дебилы кругом и рядом. Доигрались кусчи.
https://m.youtube.com/watch?v=DpkBn5EXpKA
==179== написал 07.10.2023 11:51
Аналогичную семью героев тупо расстреляли на мусорнике в Румынии.
Аналогичного героя тупо забили со шваброй в заднице в Ливии.
...
Единственный урок, который можно извлечь из истории состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков.
.. Бернард Шоу ..
РУССКИЙ ХОХОЛ написал 07.10.2023 11:48
нет членом Совета Федерации России! За заслуги мамы.СФ и Госдума почти еди
ногласно обоснуют и поддержат,
Кущ в восторге! написал 07.10.2023 10:49
Арчибальд написал 07.10.2023 10:35