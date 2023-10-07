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Московский листок

Сын Кадырова - герой ЧР в 15 лет

Опубликовано 07.10.2023 в разделе комментариев 5

журналисты чечня
Сын Кадырова - герой ЧР в 15 лет

15-летнему сыну Главы ЧР Рамзана Кадырова - Адаму Кадырову присвоено звание «Герой Чеченской Республики», сообщил депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.

«Нет сомнений, что дорогой племянник Адам Рамзанович является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека. С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну», - отметил А. Делимханов.

Адам Кадыров сумел выучить наизусть Священный Коран, заслужив высокое звание «Хафиз». Он проявляет себя в учёбе, изучает различные науки, интересуется историей, языками, литературой.

"Особенных успехов Адам достиг в спортивном направлении, одержав ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам".

Это строго по тексту официального издания "Чечня сегодня". Я в восхищении! Не комментирую. Жду, чем нас порадует Чечня завтра...

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Вотъ это я понимаю
Рычужка написал 07.10.2023 11:52
Сказал кущу Отец
без коммунизмуса пизздец!!
Хотя и критиковать не устава власть. На кухне.
.
Не глава. А секретарь райкома. И не сотрудник, а член партии. =))
Но тот ксч в бандер играл с пацанами. И вот результат.
Арестович о украинской власти.
Дебилы кругом и рядом. Доигрались кусчи.
https://m.youtube.com/watch?v=DpkBn5EXpKA
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...
==179== написал 07.10.2023 11:51
Аналогичную семью героев тупо повесили за ноги в Италии.
Аналогичную семью героев тупо расстреляли на мусорнике в Румынии.
Аналогичного героя тупо забили со шваброй в заднице в Ливии.
...
Единственный урок, который можно извлечь из истории состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков.
.. Бернард Шоу ..
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В РОССИИ ВСЕ ВОЗМОЖНО!
РУССКИЙ ХОХОЛ написал 07.10.2023 11:48
Не будет удивительным, если кто -то из выблядков Алины Кабаевой лет в 12 ста
нет членом Совета Федерации России! За заслуги мамы.СФ и Госдума почти еди
ногласно обоснуют и поддержат,
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Вотъ это я понимаю
Кущ в восторге! написал 07.10.2023 10:49
Меня в 15 лет только из детской комнаты милиции выписали по недосмотру участкового. Должны были в 14 по-закону))) И то батя постарался. Кстате, партийный сотрудник глава районного комитета. Шоб вы знали, комуняки)))
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Чтобы стать Героем, надо совершить подвиг
Арчибальд написал 07.10.2023 10:35
Или героический поступок. Положено так. Но это когда Героем России. А тут папенька просто присвоил всем на зависть. Семья Кадыровых за полтора года войны с Украиной стала самой орденоносной в России. У них даже мама героиня
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