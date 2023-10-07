Власти города Вьен на юго-востоке Франции сняли флаг Украины с фасада мэрии после слов президента страны Владимира Зеленского об Армении и Нагорном Карабахе, сообщила газета Le Dauphine Libere.

Зеленский и азербайджанский президент Ильхам Алиев провели телефонные переговоры 4 октября. Президент Украины написал в телеграм-канале, что поблагодарил Баку за гуманитарную помощь, в частности, в энергетическом секторе.

Лидеры обсудили региональную безопасность, вызовы и форматы взаимодействия, а также «подтвердили приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств».

«Мы не можем полагаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, разделяя при этом видение режима, лежащего в основе этнических чисток в Нагорном Карабахе», — говорится в пресс-релизе мэрии. Там добавили, что Армения — «единственное истинно демократическое государство на Кавказе».

Украинский флаг поместили на здание в феврале 2022 года, уже после слов "Крым будет или украинским, или безлюдным".

И они не могли не заметить, что политика Украины в Донецкой и Луганской областях ничем не отличается от действий Азербайджана в Карабахе.

Только из Карабаха убежало 100 тысяч армян, а с Украины порядка 12 миллионов. И бегут не с российской территории, а с территорий, которые контролируются Украиной.

Разве во Франции этого не знали?

А.Б.