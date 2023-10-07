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Московский листок

В госдепартаменте США обеспокоены планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Опубликовано 07.10.2023 в разделе комментариев 1

война атомная бомба
В госдепартаменте США обеспокоены планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

В ходе заседания клуба "Валдай" президент Путин отметил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, не ратифицировавших документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале сообщил, что Совет ГД на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что эти планы не значат, что Москва намерена возобновить ядерные испытания, цель состоит в том, чтобы быть на равных с США, которые подписали Договор, но не ратифицировали.

"Мы обеспокоены комментариями... Ульянова... Подобный шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний", - говорится в заявлении представителя госдепартамента, слова из которого приводит агентство Рейтер.

По мнению Вашингтона, Москва якобы хочет усилить давление на другие страны, чтобы они прекратили помогать Украине.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году.

При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить испытания.

Я напомню, что только что грамотно была вброшена провокация Симоньян в стиле "баба-дура", а на самом деле все было исполнено очень искусно: мол, смотрите, мы совсем неадекватные, можем и взоравать что-нибудь... Что вскоре подтвердил директор Курчатовского института Ковальчук, также публично предложивший продолжить испытания на Новой Земле.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==179== написал 07.10.2023 11:55
Мы на горе всем буржуям
мировой пожар раздуем.
Мировой пожар в крови.
Господи благослови.
...
Как же. Помним.
РФ достойные продолжатели дела людоедов большевиков.
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