Сохранение суверенитета Украины отвечает интересам США и НАТО, но эта задача не требует от президента США Джо Байдена продолжения поддержки притязаний Киева на Крым, написал обозреватель британской газеты Guardian Стивен Вертхайм.

По словам журналиста, помощь в сохранении суверенитета Украины имеет важное значение для Штатов, так как позволяет удерживать российские войска "подальше от территории НАТО".

"В то же время Байден должен отметить, что ни одна из этих целей не требует от США поддержки украинской попытки занять Крым", — написал он.

Насчет "подальше от территории НАТО" имеются сомнения - Альянс только что придвинул свои границы вплотную к Петербургу, строго говоря, повторив ситуацию начала Советско-финской войны 1939 года. На мирную инициативу это непохоже. И превращение Балтики во "внутреннее море НАТО" рано или поздно приведет к войне, как привела к войне шведская экспансия конца 17 века - Россия прорубала "окно в Европу", причем не один раз.

Собственно, прием в НАТО стран бывшего Варшавского договора - это тоже было провоцированием будущей войны. Не скоро, но обязательно.

Та же история и с Крымом - напомню, что Петр Первый начал рубить "окно в Европу" сначала через Черное море, но провал Прутского похода перечеркнул эти планы и заставил его пойти через Балтику.

И Крым с момента его присоединения Екатериной Великой был таким окном, им до сих пор остается - парадоксально, но спустя 300 лет европейский транзит для России опять закрывается, но Турция продолжает оставаться важнейшим торговым партнером.

Поэтому притязания на российский Крым - это не просто удар по амбициям Путина, да плевать... А вот геополитическая потеря трудно компенсируемая.

По сути своей, потеря Севастополя означала бы для России не меньше, чем ампутация Петербурга. Не случайно конституционный статус двух городов, несмотря на десятикратную разницу в величине, одинаков.