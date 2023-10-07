Кретины в органах управления миром

Хочется когда-нибудь написать статью на политическую тему современности, чтобы у неё в заголовке не было слов «кретины» или «идиоты». Но пока не получается.

Заметка на старую мою тему.

Вот СМИ оглашают вопли главного дебила мира: «Президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Ханое заявил: «Единственная экзистенциальная угроза, с которой сталкивается человечество, и даже более пугающая, чем ядерная война, - это глобальное потепление. Повышение температуры на 1,5 градуса в следующие 10-20 лет будет настоящей проблемой. Пути назад не будет». Байден также заявил, что на саммите Группы двадцати, который проходил в Нью-Дели, все участники «были обеспокоены глобальным потеплением». «Поймите, это проблема», - добавил президент США».

Если сказать: «угроза, не зависящая от воли человечества», - то будешь выглядеть малообразованным дураком. А вот если сказать: «экзистенциальная угроза», - то будешь выглядеть умным-умным. Как Байден. Но это я к слову.

И вот Телеграмм повторяет вопли хозяина: «Глава ООН Антониу Гутерриш в среду предупредил, что климат ухудшается после того, как наблюдательный орган ЕС заявил, что 2023 год, вероятно, станет самым жарким годом в истории человечества. «Наша планета только что пережила сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический кризис», — сказал Гутерриш».

А вот вопли ещё одного, но теперь уже не политического кретина, а научного мерзавца:

«Глобальное потепление: вопрос жизни и смерти! За август и начало сентября сильные наводнения произошли как минимум в пяти странах Северного полушария. В Европе за минувшую неделю из-за них погибли семь человек. Сингапурский ученый-климатолог Уинстон Чоу отмечает, что текущее состояние глобального потепления — уже «вопрос жизни и смерти» для миллионов людей, живущих на передовой линии изменения климата. С каждым годом она смещается все севернее. Изменения климата уже ощутили на себе жители европейских стран, США и России. О глобальных наводнениях и их связи с увеличением температуры воздуха на планете — в карточках «Сирены»».

Вопрос: а как они вычислили среднюю температуру в мире, да ещё и рекордную?

Давайте об этих климатических рекордах.

И начнём с Сингапура, с которого несётся этот «научный» вопль. В этом году летом – в июне, июле и августе – там было соответственно 29,0; 28,7; 28,7 градусов тепла. А в 1997 году там в эти месяцы было 29,3; 28,8; 28,8 градусов тепла. Где рекорд?

Поднимемся севернее – в Дели. Там летом в этом году было жарковато – 31,5; 30,4; 31,1 градус соответственно. Но летом 2009 года там было 34,5; 32,5; 31,3 градуса. Где рекорд?

Перелетим в Северную Африку. Этим летом в Аддис-Абебе было 17,3; 16,3; 16,6 градуса, но в 1910 году там было 17,7; 17,5; 16,6 градуса соответственно. Кстати, там наиболее тёплым месяцем следует считать май, так в этом году в Аддис-Абебе май был холодным – 17,3 градуса против 20,6 прошлого года. Где рекорд?

Поднимемся севернее – в Триполи. Этим летом там было 20,3; 23,3; 27,9 градусов соответственно. Но в 2010 году там было 24,9; 27,1; 28,9 градусов. Где рекорд?

Перелетим в Южную Европу. Летом в Риме в этом году – 22,6; 26,6; 25,0 градусов. В 1928 году – 23,2; 27,6; 26,9 градусов. Где рекорд?

А вот лето 2023 года в Париже. Температура июня, июля и августа – 22,2; 21,0; 20,5 градусов. Да, в июне был рекорд, но только в прошлом и в этом веке – за 123 года наблюдений - было всего 23 случая, когда температура в июле была ниже, чем в 2023 году, а за август таких случаев было 26. Где рекорд лета?

Теперь Берлин. Температура лета – 19,7; 20,2; 19,9 градусов. Даже рекорды искать неохота, вот первый попавшийся 2022 год – 20,6; 20,6; 22,4 градуса.

А вот север Европы – Осло. Лето 2023 года – 18,9; 16,3; 16,2 градуса. Июнь – рекордный. Но в прошлом веке и этом веке было всего 35 лет, когда июль был такой же или холоднее июля 2023 года – в остальные годы было жарче, причём, существеннее, скажем, в июле 1955 года средняя температура была 21,3 градуса. А в августе в Осло в прошлом и в этом веках менее половины годов были такие же или холоднее, скажем, в августе 1997 года средняя и температура была 20,5 градусов.

Ну и резко континентальная Европа – Москва. Лето 2023 года, средняя температура июня – 16,8, июля – 18,5, августа – 18,7 градусов. Давайте сразу возьмём погоду 200 лет тому. В 1823 году средние температуры лета – 20,4; 21,4, 21,3 градуса.

Перелетим в Сибирь. Лето 2023 года в Новосибирске: в июне, июле и августе средние температуры соответственно – 19,0; 21,6; 17,8 градусов. Нет слов – тепле, чем в Аддис-Абебе. Но в 2012 году в июне было 21,8 градуса, а в июле 22,5. Что касается августа, то в Новосибирске в ближайшие 20 лет было пять лет, когда средняя температура августа была ниже, чем в этом году. Где рекорд?

Долетим до Хабаровска. Да, не без того, лето выдалось жаркое – средняя температура июня, июля и августа: 18,7; 22,7 и 20,6 градусов соответственно. Для сравнения три летних месяца подряд не получаются, но вот, скажем, 2005 год – 20,6; 21,1 и 20,8 градусов, в 1988 год – 20,8; 22,7 и 20,9 градусов.

У этих руководителей государств и организаций огромные аппараты с сотнями как бы специалистов, эти руководители могут и обязаны дать своим подчинённым задание сделать такой анализ климата, как его сделал я, перед тем, как вякать на весь мир, про ужасы «глобального потепления». Но не только у впавшего в старческий маразм Байдена, но и у моего одногодка Гуттериша ума для этого не хватает. Тупо повторяют то, что голосят кретины СМИ за деньги «глобальных аферистов».

Короче, Шойгу, Герасимов, виноват, Байден, Гуттериш, где мировой рекорд самого жаркого лета?!

Ну и повторю, что всего 50 лет назад хотя и не эти, но уже такие же идиоты боролись с глобальным похолоданием так ж, как сейчас с остервенением борются с «глобальным потеплением» https://t.me/komunevseravno/8834.

https://ysb.co.nz/wp-content/uploads/2023/08/91A4ED38-496E-4151-A950-1EFFED4C7E17.jpeg

На обложке журнала «Time» в 1977 году анонс главной темы «Как пережить грядущий ледниковый период», а через 29 лет на обложке этого же журнала вместо доклада о наступившем ледниковом периоде анонс: «Специальный доклад о глобальном потеплении» - и вывод: «Быть обеспокоенным. Быть очень обеспокоенным».

Ну, как это понять?

Вот убедите меня, что миром правят умные люди, а не идиоты.

Ю.И. МУХИН

P.S. Ведь что ни прочти, просто недоумеваешь. Вот совсем недавно читаю сообщение РБК:

«Открытие и синтез квантовых точек, за которые ученый Алексей Екимов и его коллеги из США получили Нобелевскую премию по химии в этом году, — очень перспективная работа, которая может применяться в различных сферах, в том числе в квантовых компьютерах, рассказали РБК ученые».

При чём тут химия? Химия занимается строением веществ и их превращениями на атомно-молекулярном уровне, то есть на уровне химических элементов и их соединений. При чём тут кванты и компьютеры? Если выдумали какую-то дополнительную к физической химии переходную область, то кванты – это уже область сугубо физики.

Что в этом году в области химии не было открытий или, так сказать, учёные мира и Нобелевского комитета не смогли понять, что происходит в химии?