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Московский листок

Причиной атаки на Израиль стала Россия

Опубликовано 08.10.2023 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Причиной атаки на Израиль стала Россия

Причиной атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль стало «разрушение глобальной безопасности», которое произошло в результате конфликта на Украине, изаявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, предотвратить эскалации конфликтов, подобных палестино-израильскому, поможет только ослабление России в украинском конфликте.

Понятно, да? Чтобы ХАМАС не атаковал Израиль, надо поставить на Украину побольше ракет дальнего радиуса действия и долбить по Севастополю и другим российским городам.

И ведь есть же толпы дебилов, которые слушают этого "политолога", прости господи - смотрите, просмотров у него сколько...

Тем временем Израиль грозит стереть с лица земли Газу, и предлагает живущим там людям бежать, куда глаза глядят: понятно, когда сто тысяч армян бежит от резни из Карабаха - это плохо, а когда 3 миллиона жителей Газы побегут куда-то - это хорошо и правильно...

Я думаю, им надо бежать на Украину, все равно оттуда много народу съехало, в том числе и в Израиль, гораздо больше 3 миллионов. Можно назвать это "Операцией "Днепр" по аналогии с "Операцией "Волга", когда поляков обменяли на украинцев и наоборот, чтоб они друг друга не резали. А в Газу, очищенную от палестинцев, поселить беженцев с Украины - думаю, от такой изощренной мести даже в Хамасе будут довольны...

Хотя веселого мало во всем этом, конечно. Тем более, что решения, которые предлагают, в реальности ничего не решают, так что трагедия, происходящая сейчас в Израиле, видимо, не последняя...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Завидуй молча
Кущ кефирный написал 08.10.2023 10:08
У Подоляка подписчики интеллигентные. А у тебя один Кущ и еще два, плюс 10 ботов. А так оно канешно, кто такой Подоляк, неизысканый гений
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Подоляк тот еще *****, но тут он прав
Редькин написал 08.10.2023 09:41
Его страна подверглась не спровоцированной агрессии. Путин даже указа о начале своей СВО не издал. А потому она вообще незаконна, преступна и аморальна. Идет война на полное уничтожение Украины. И тут все способы ее защиты хороши. Так наверно рассуждает Подоляк
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