Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента РФ, которые должны пройти в 2024 году, на время проведения специальной военной операции.
Массовая акция по случаю дня рождения президента прошла в субботу на центральной площади в Грозном. По данным властей, в ней приняли участие до 25 тыс. человек. Жители региона держали в руках транспаранты с портретами Путина и лозунгами.
"Я хочу пожелать президенту здоровья и долголетия. Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат - Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", - сказал Кадыров.
Я думаю, товарищ Кадыров прав - чего тратить силы и время на выборы, результат которых и так ясен при любом исходе голосования?
Другого человека у нас нет, так что пока Путин жив и здоров, никаких выборов его больше не требуется. И не только на время спецоперации, а вообще...
И Кадырова тоже можно не перевыбирать. И Собянина. И Воробьева. И вообще...
Зачем вообще кого-то выбирать? Вон в Саудовской Аравии не выбирают вообще, и живут получше нашего - нефть, газ, верблюды... У нас тоже верблюдов можно развести, заместо политтехнологов - и шерсть, и молоко, и мясо. а с политтехнологов что?
А.Б.
|
|
Tuut написал 08.10.2023 11:26
==180== написал 08.10.2023 11:23
Рычужка написал 08.10.2023 11:03