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Московский листок

Кадыров предложил отменить выборы

Опубликовано 08.10.2023 в разделе комментариев 3

журналисты чечня
Кадыров предложил отменить выборы

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента РФ, которые должны пройти в 2024 году, на время проведения специальной военной операции.

Массовая акция по случаю дня рождения президента прошла в субботу на центральной площади в Грозном. По данным властей, в ней приняли участие до 25 тыс. человек. Жители региона держали в руках транспаранты с портретами Путина и лозунгами.

"Я хочу пожелать президенту здоровья и долголетия. Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат - Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", - сказал Кадыров.

Я думаю, товарищ Кадыров прав - чего тратить силы и время на выборы, результат которых и так ясен при любом исходе голосования?

Другого человека у нас нет, так что пока Путин жив и здоров, никаких выборов его больше не требуется. И не только на время спецоперации, а вообще...

И Кадырова тоже можно не перевыбирать. И Собянина. И Воробьева. И вообще...

Зачем вообще кого-то выбирать? Вон в Саудовской Аравии не выбирают вообще, и живут получше нашего - нефть, газ, верблюды... У нас тоже верблюдов можно развести, заместо политтехнологов - и шерсть, и молоко, и мясо. а с политтехнологов что?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re:головне
Tuut написал 08.10.2023 11:26
Кацапы явочным порядком дискредитировали у себя процедуру выборов еще в 1996 году. Все остальное не имеет никакого значения. Можно даже узаконить назначение кремлевского богдыхана через блек джек со шлюхами.
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...
==180== написал 08.10.2023 11:23
А зачем рабам выборы. Они и так согласны на все.
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С каждой овцы клок будет шуба для вора капиалиста
Рычужка написал 08.10.2023 11:03
С политтехнологов пустая болтовня для оболванивания населения и для стрижки с населения доходов для воров в законе.
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