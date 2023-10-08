Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента РФ, которые должны пройти в 2024 году, на время проведения специальной военной операции.

Массовая акция по случаю дня рождения президента прошла в субботу на центральной площади в Грозном. По данным властей, в ней приняли участие до 25 тыс. человек. Жители региона держали в руках транспаранты с портретами Путина и лозунгами.

"Я хочу пожелать президенту здоровья и долголетия. Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат - Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", - сказал Кадыров.

Я думаю, товарищ Кадыров прав - чего тратить силы и время на выборы, результат которых и так ясен при любом исходе голосования?

Другого человека у нас нет, так что пока Путин жив и здоров, никаких выборов его больше не требуется. И не только на время спецоперации, а вообще...

И Кадырова тоже можно не перевыбирать. И Собянина. И Воробьева. И вообще...

Зачем вообще кого-то выбирать? Вон в Саудовской Аравии не выбирают вообще, и живут получше нашего - нефть, газ, верблюды... У нас тоже верблюдов можно развести, заместо политтехнологов - и шерсть, и молоко, и мясо. а с политтехнологов что?

А.Б.