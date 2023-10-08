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Московский листок

Путин подарил школьнице из Пскова щенка

Опубликовано 08.10.2023 в разделе комментариев 2

путин выборы кремль
Путин подарил школьнице из Пскова щенка

Школьница из Пскова Вика Афанасьева получила подарок от президента России Владимира Путина — щенка породы акита-ину, о котором девочка мечтала длительное время, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

К президенту Вика Афанасьева обратилась втайне от семьи. Девочка сама нашла адрес, отправила послание, а только потом рассказала об этом родителям.

Летом глава ДНР Денис Пушилин передал девочке Ире из Енакиево подарок от президента Владимира Путина — щенка померанского шпица.

Пушилин рассказал, что девочка написала письмо президенту с просьбой подарить ей щенка.

В общем, девочки, пишите президенту и вам принесут щенка. Хорошее дело, если подумать, пристраивать щенков в хорошие руки.

И президент полезным делом занят.

Сейчас по известным причинам много собак остается без дома, особенно на новых территориях - в свое время там было даже несколько довольно известных питомников, но с началом войны о них ни слуху, ни духу.

У меня, например, левретка родом из Запорожья уже 10 лет, привез буквально за месяц до начала конфликта, в начале зимы 2013-го. Где заводчики, что с ними, как дела с собаками?.. Надеюсь, что все в порядке.

А так - можно было бы создать даже президентский фонд для собачек, собирать и отдавать хорошим девочкам - если от президента. то родители ведь не откажут.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Но по просьбе
Кущ дарил щенка написал 08.10.2023 11:54
Иначе нельзя. Классный ротвейлер)) Так вот я об чьом - вспоминаем Леонида Ильича. Кто первый вспомнил историю, тому лайк)))
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И чо этот хуууй в бати кафе не утонул как курск
Рыська написал 08.10.2023 11:13
А что этот хуууй подарил детям в разбомбленных городах. Смерть. Ах. Какой добрый дяденька.
Уебиите вы наконец то по Крымскому мосту чтоб суука весь развалился этот символ воровской. И по рублевке ебаште ежедневно. Ежечасно.
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