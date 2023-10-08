Путин подарил школьнице из Пскова щенка

Школьница из Пскова Вика Афанасьева получила подарок от президента России Владимира Путина — щенка породы акита-ину, о котором девочка мечтала длительное время, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.
К президенту Вика Афанасьева обратилась втайне от семьи. Девочка сама нашла адрес, отправила послание, а только потом рассказала об этом родителям.
Летом глава ДНР Денис Пушилин передал девочке Ире из Енакиево подарок от президента Владимира Путина — щенка померанского шпица.
Пушилин рассказал, что девочка написала письмо президенту с просьбой подарить ей щенка.
В общем, девочки, пишите президенту и вам принесут щенка. Хорошее дело, если подумать, пристраивать щенков в хорошие руки.
И президент полезным делом занят.
Сейчас по известным причинам много собак остается без дома, особенно на новых территориях - в свое время там было даже несколько довольно известных питомников, но с началом войны о них ни слуху, ни духу.
У меня, например, левретка родом из Запорожья уже 10 лет, привез буквально за месяц до начала конфликта, в начале зимы 2013-го. Где заводчики, что с ними, как дела с собаками?.. Надеюсь, что все в порядке.
А так - можно было бы создать даже президентский фонд для собачек, собирать и отдавать хорошим девочкам - если от президента. то родители ведь не откажут.
А.Б.
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Кущ дарил щенка написал 08.10.2023 11:54
Рыська написал 08.10.2023 11:13
Уебиите вы наконец то по Крымскому мосту чтоб суука весь развалился этот символ воровской. И по рублевке ебаште ежедневно. Ежечасно.