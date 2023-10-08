Путин подарил школьнице из Пскова щенка

Школьница из Пскова Вика Афанасьева получила подарок от президента России Владимира Путина — щенка породы акита-ину, о котором девочка мечтала длительное время, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

К президенту Вика Афанасьева обратилась втайне от семьи. Девочка сама нашла адрес, отправила послание, а только потом рассказала об этом родителям.

Летом глава ДНР Денис Пушилин передал девочке Ире из Енакиево подарок от президента Владимира Путина — щенка померанского шпица.

Пушилин рассказал, что девочка написала письмо президенту с просьбой подарить ей щенка.

В общем, девочки, пишите президенту и вам принесут щенка. Хорошее дело, если подумать, пристраивать щенков в хорошие руки.

И президент полезным делом занят.

Сейчас по известным причинам много собак остается без дома, особенно на новых территориях - в свое время там было даже несколько довольно известных питомников, но с началом войны о них ни слуху, ни духу.

У меня, например, левретка родом из Запорожья уже 10 лет, привез буквально за месяц до начала конфликта, в начале зимы 2013-го. Где заводчики, что с ними, как дела с собаками?.. Надеюсь, что все в порядке.

А так - можно было бы создать даже президентский фонд для собачек, собирать и отдавать хорошим девочкам - если от президента. то родители ведь не откажут.

А.Б.