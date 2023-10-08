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Московский листок

Рекордный приток мексиканских мигрантов представляет угрозу для США

Опубликовано 08.10.2023 в разделе комментариев 0

мигранты въезд
Рекордный приток мексиканских мигрантов представляет угрозу для США

Рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годов и превысил 2,3 миллиона человек.

Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегалов, попавших в Штаты за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.

"Тревожный звонок: всего за пару лет мы позволили миллионам мужчин призывного возраста пересечь нашу южную границу. Вы действительно думаете, что все эти люди здесь только для того, чтобы найти работу? Не обманывайте себя", — написала одна американская журналистка.

А я сравниваю с потоком мигрантов из бывших республик СССР - это примерно в 2 раза больше, чем в Штаты, при том, что население РФ вдвое меньше, чем в США.

Но для США это угроза, а для нас - сплошная радость...

 А.Б.



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