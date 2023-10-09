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Московский листок

Перебьет ли "запорожский Чернобыль" израильскую повестку?

Опубликовано 09.10.2023 в разделе комментариев 3

аэс запорожье
Перебьет ли "запорожский Чернобыль" израильскую повестку?

Спецназ ГУР провалил три операции по захвату Запорожской атомной электростанции, признался начальник Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию NV.

Первая попытка был предпринята украинской стороной в августе 2022 года. Спецназовцы стремились создать плацдарм для атаки и захвата на левом берегу, для этого они пересекли Каховское водохранилище неподалеку от Энергодара на быстроходных лодках, но в итоге им пришлось отступить.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал с западными кураторами новое наступление украинских войск в октябре на херсонском и запорожском направлениях. В частности, спецназом сил специальных операций Вооруженных сил Украины, прошедшим подготовку у британских инструкторов, опять планируется захват ЗАЭС.

Каков военный смысл захвата ЗАЭС? Только если использовать ее в качестве средства ядерного шантажа. Нормальной эксплуатации АЭС в нынешней ситуации Украина не может, а вот риск повреждения АЭС с последующим масштабным радиоактивным заражением - это реальный фактор шантажа. Причем совершенно все равно, что риску подвергаются бывшие украинские территории, населенные украинцами.

По существу, ГУР из разведывательного формирования давно превратилось в террористическое - ничегог они не разведуют, а вот диверсионно-террористические атаки организуют.

С точки зрения выделения средств это объяснимо - западный инвестор понимает, что на каждый вложенный евро он будет иметь картинку в мировых СМИ.

Правда, сегодня эти картинки существенно перекрыты кадрами из Израиля, где потихоньку разворачивается Армагеддон - как бы не воевали на Украине, значимость этой территории для мирового общественного мнения рядом с Израилем ничтожна.

И не уверен, что даже подрыв реакторов ЗАЭС тут смесмтит акценты.

Но у Зеленского и Буданова ситуация безвыходная, им либо перебивать мировую повестку, либо оставаться с финансированием по остаточному принципу...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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...
==181== написал 09.10.2023 11:01
Баранов.
Ты помнишь, что это ваши уроды заминировали ЗАЭС.?
Это ваши уроды забили машинные залы боекомплектами и военной техникой.
Это ваши уроды постоянно обстреливают территорию вокруг ЗАЭС.
Это ваши уроды подорвали Каховскую ГЭС и нарушили систему охлаждения ЗАЭС.
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Куча видосов
О связи Украины с Израилем написал 09.10.2023 10:42
Проект небесный Иерусалим гуглите. "Колбасно-тыквенная Алия" -да вот так, зато прямиком. Телегу акад. Глазьева посетите, там хаб.
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О ВОЙНЕ ВРАГОВ РОССИИ МЕЖДУ СОБОЙ...
РУССКИЙ ХОХОЛ написал 09.10.2023 10:23
Что общего между евреями и исламистами в понимании РОССИЯН?
У евреев жажда владеть Миром с помощью денег добытых финансовыми махи
нациями и казнокрадством,У мусульман с внедрением своей кровожадной ре
лигии еще более беспощадная цель. Поэтому пусть они добиваются примирения
или своих непреклонных целей сойдясь на поле брани на их святой земле Палес
тины.Весь мир должен быть лишь честным судьей и никакие Украины сюда не
примазывать.
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