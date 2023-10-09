Перебьет ли "запорожский Чернобыль" израильскую повестку?

Спецназ ГУР провалил три операции по захвату Запорожской атомной электростанции, признался начальник Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию NV.

Первая попытка был предпринята украинской стороной в августе 2022 года. Спецназовцы стремились создать плацдарм для атаки и захвата на левом берегу, для этого они пересекли Каховское водохранилище неподалеку от Энергодара на быстроходных лодках, но в итоге им пришлось отступить.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал с западными кураторами новое наступление украинских войск в октябре на херсонском и запорожском направлениях. В частности, спецназом сил специальных операций Вооруженных сил Украины, прошедшим подготовку у британских инструкторов, опять планируется захват ЗАЭС.

Каков военный смысл захвата ЗАЭС? Только если использовать ее в качестве средства ядерного шантажа. Нормальной эксплуатации АЭС в нынешней ситуации Украина не может, а вот риск повреждения АЭС с последующим масштабным радиоактивным заражением - это реальный фактор шантажа. Причем совершенно все равно, что риску подвергаются бывшие украинские территории, населенные украинцами.

По существу, ГУР из разведывательного формирования давно превратилось в террористическое - ничегог они не разведуют, а вот диверсионно-террористические атаки организуют.

С точки зрения выделения средств это объяснимо - западный инвестор понимает, что на каждый вложенный евро он будет иметь картинку в мировых СМИ.

Правда, сегодня эти картинки существенно перекрыты кадрами из Израиля, где потихоньку разворачивается Армагеддон - как бы не воевали на Украине, значимость этой территории для мирового общественного мнения рядом с Израилем ничтожна.

И не уверен, что даже подрыв реакторов ЗАЭС тут смесмтит акценты.

Но у Зеленского и Буданова ситуация безвыходная, им либо перебивать мировую повестку, либо оставаться с финансированием по остаточному принципу...

А.Б.