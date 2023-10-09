Пока не Армагеддон

1. Это великолепно подготовленный диверсионный рейд, имеющий долгосрочные перспективы. Считали его долго. Морфология этой массы палестинцев — трех видов: тапочники с автоматами, внутри них — люди, которые точно знают, что делать и как делать, т.е. подразделения спецназа, которые шли по адресам, работали на задержание офицеров, проводили штурмовые операции. Это высокопрофессиональные люди. Параллельно с этим эшелоном шла невооруженная толпа, которая выполняла функцию отрядов закрепления — они дальше продолжали погромы. Учитывая, как захватывались заложники, в толпе действовали офицеры разведки, которые руководили группами.

2. Планированию операции нужно отдать должное: а) перегрузили ПВО Израиля тысячами ракет; б) задавили РЭБом возможности израильской связи. Против Израиля не работали РЭБом, как надо, лет 30! в) ворвались в базы. Были захвачены (по признанию Израиля) база ВМФ, две базы пехотных дивизий, база 143-й дивизии (т.н. "дивизия Газы"), которая осуществляла силовую поддержку всех зачисток, рейдов, захватов на территории сектора. 12 часов базы были во власти палестинцев. Изъято большое количество информации: коды, шифры, точки входа ДРГ, их эвакуации, протоколы поддержки — огневой, физической, шифры, связь. г) Параллельно организована высадка на воде; д) начались беспорядки арабов в самом Иерусалиме.

3. Фактически до половины дня 7.10.2023 г. территория, которую палестинцы начали контролировать, больше, чем та, что хохлы пытаются четыремесяца отбить у нас. Арабы вошли, как нож в масло.

4. Блестящая диверсионная операция. Как бы чудовищно ни звучало, массово вывезены заложники-некомбатанты для прикрытия ими и обмена пленными. Для Израиля это Перл-Харбор. Израиль, который существовал до этой точки, прекратил своё существование, потому что Израиль будет заново пересматривать все протоколы обороны. Это чудовищный провал разведки и контрразведки.

5. Это спецоперация. Если бы была армейская, возможно, смогли бы дойти дальше на территорию самого Израиля. Если начнется наземная операция ЦАХАЛ, израильтяне должны прогнозировать, не этого ли добивался противник: втянуть евреев в наземные действия, чтобы ударить со всех сторон. Это тоже нельзя отбрасывать. Как минимум, часть исламского мира, радикализировавшись, может активно поддержать палестинцев.

6. Арабы сами по команде покинули захваченные в ходе диверсионного рейда объекты, оставив группы закрепления (см.выше) из гражданских с кирпичами и дубинками. Профи ушли, забрав развединформацию и заложников.

7. Медийный эффект. Профессионально сделанные ролики они запилили сразу, в первые 3-4 часа начала операции. Информационная часть сильна, а мусульманский мир падок на этот «тик-ток» и «аллах акбар». Всё на это играет. 8. Израильская армия — сильнейшая в регионе. Не ожидалось поражение «Меркав» с дронов. Уничтожено 2 танка, захвачено

8. Захвачены легкие и тяжелые БТРы, техника.

9. Поведение сил обороны ЦАХАЛ в ходе зачисток показывает неумение вести себя в городской застройке. Почти как армия РФ в ночь на Новый 1995 г. в Грозном. Я удивлен тому, что я вижу. Очень странные кадры. Не понимаю готовность Израиля. Они же постоянно работают в городских условиях. И тут действия растерянно, толпой, несобранно — нахожусь в изумлении.

10. «Хамас» действовал как по учебнику с использованием иррегулярной (фактически партизанской) армии: группы СпН растворены в толпе гражданских, вооруженных автоматами, управляя ею.

11. Большинство заложников взято на базах и в бомбоубежищах из-за того, что в Израиле существует система оповещения, когда люди, не имеющие личного

бомбоубежища, должны пойти в общественное. Адреса бомбоубежищ транслируются по мобильным телефонам. Арабы знали, куда идти и где брать заложников. 12. Операция просчитана досконально. Арабы поняли, как меняются караулы евреев, как погасить системы наблюдения за стеной. Колоссальная предварительная аналитическая работа, подготовка штурма, рейда,. Как это прошло мимо глаз и ушей спецслужб Израиля, уму непостижимо.

13. Мы на Украине при взятии Мелитополя, Херсона и Мариуполя, воевали с регулярной армией, старались минимизировать потери среди населения. В нас стреляли пушки, танки, все средства поражения. Израильская армия воюет с иррегулярными соединениями, т.е. с боевиками, применяя по ним весь спектр от коврового бомбометания до гранат в окна жилых кварталов. Что скажет либеральная общественность? Озаботится? Хрена лысого! Вы все полощете русскую армию, которая выбивала из городов другую европейскую армию, мобилизованную, а здесь вы воюете против иррегуляров и применяете целиком весь букет! Это человечность? Тотальная ложь.

14. Ближайшие сутки покажут. Говорить о том, что евреи полностью выбили боевиков с территории, невозможно, бои идут. Наземную операцию начнут проводить, когда проведут зачистки собственных городов.

15. Палестинцы действуют грамотно, оставив группы закрепления «с дубинками». Их фильтрация займёт у Израиля время. 3-4-6-12 часов позволили группам СпН уйти с заложниками, развединформацией, подготовиться к наземной операции.

16. Израиль обещает оставить от Газы руины в прямом смысле слова. Но даже руины надо зачищать. Что встретят штурмовые группы израильской армии в Газе?

17. Только за день по Израилю выпущено более 7 тыс. ракет. Выпускают партиями, минимум, по 150 разово. Газа приготовилась к войне.

18. Израиль угрожает ударом возмездия по Ирану, а если Иран ответит ракетами? А если впишутся Сирия, Ливан, Палестина?

19. При любом раскладе это не на руку Киеву. Мы же понимаем, что весь «цивилизованный» мир бросится помогать Израилю, а за 1,5 года войны боеприпасов всё меньше. Что будет с беженцами, помощью Украине и Израилю, мы не знаем. Непредсказуемы последствия , если полыхнет в районе Кореи и Тайваня, если Азербайджан полезет забирать у сдавшегося Еревана «Зангезур».