В РФ резкое падение производительности труда

В 2022 году производительность труда в России сократилась на 3,6 процента, что стало самым резким падением с 2009 года. На такой результат повлияло снижение ВВП вместе с сокращением уровня безработицы и уходом западных компаний, пишет Росстат.

В общей сложности ведомство рассматривает параметр в 14 отраслях, рост зафиксирован только в трех из них. Так, в сельском хозяйстве прирост составил 8,7 процента, за него отвечают рекордный урожай, рекордный экспорт и рост цен на продукцию.

Производительность труда в строительной отрасли выросла на 1,8 процента благодаря льготной ипотеке за счет государственных средств, а также активных вложений населения в жилье, так как оно воспринимается в качестве защитного актива в трудные времена. Третьей отраслью с приростом (0,8 процента) стало обеспечение электроэнергией, газом и паром.

Максимальное падение зафиксировано в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (минус 12,9 процента). Далее идут сфера профессиональной, научной и технической деятельности (минус 7,7 процента) и сфера водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (минус 7 процентов).

Почему-то Росстат не указывает среди причин падения производительности труда резкий отток квалифицированных кадров в связи с бегством от мобилизации, а также призывом наиболее трудоспособной части населения на военную службу.

А.Б.