Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Нагорный Карабах прибыла миссия ООН

Опубликовано 09.10.2023 в разделе комментариев 1

армения президент
В Нагорный Карабах прибыла миссия ООН

Миссия Организации Объединенных Наций (ООН) в очередной раз прибыла в Нагорный Карабах, утром члены миссии ООН проехали через город Агдам и двинулись в направлении населенных пунктов Аскеран и Ханкенди. Отмечается, что целью их поездки является ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей населения.

Если 90 процентов населения покинуло Карабах, то оно, надо полагать, покинуло его вместе со своими потребностями - не оставили же люди свои потребности для ознакомления миссии ООН?

Наверно, нужно исследовать потребности беженцев в тех местах, куда они убежали. Нет?..

А в Карабахе уже все в порядке - нет людей, нет проблем...

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
...
==181== написал 09.10.2023 11:23
Стандартная ситуация операции замещения населения.
Думали что Россия это навсегда и понаехали толпами.
И это не беженцы. Это поселенцы. Беженцы были когда под эгидой РФ создавался пузырь напряженности Нагорный Карабах. Кого-нибудь интересовала их судьба?
Аналогичная ситуация в десятикратном размере будет в Крыму и на Донбассе.
Приблизительно 2 миллиона россиян должны покинуть территорию Украины.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Незаметный юбилей нашего государства
Незаметный юбилей нашего государства
03.10.2023
Дарья Митина об октябре 1993-го
Дарья Митина об октябре 1993-го
03.10.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сын Трампа заметил американские автоматы M4 в руках палестинцев (1)
В Нагорный Карабах прибыла миссия ООН (1)
В РФ резкое падение производительности труда (0)
Пока не Армагеддон (2)
Перебьет ли "запорожский Чернобыль" израильскую повестку? (4)
Расстрел парламента (3)
Рекордный приток мексиканских мигрантов представляет угрозу для США (1)
Путин подарил школьнице из Пскова щенка (6)
Кадыров предложил отменить выборы (6)
Причиной атаки на Израиль стала Россия (37)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss