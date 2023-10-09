В Нагорный Карабах прибыла миссия ООН

Миссия Организации Объединенных Наций (ООН) в очередной раз прибыла в Нагорный Карабах, утром члены миссии ООН проехали через город Агдам и двинулись в направлении населенных пунктов Аскеран и Ханкенди. Отмечается, что целью их поездки является ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей населения.

Если 90 процентов населения покинуло Карабах, то оно, надо полагать, покинуло его вместе со своими потребностями - не оставили же люди свои потребности для ознакомления миссии ООН?

Наверно, нужно исследовать потребности беженцев в тех местах, куда они убежали. Нет?..

А в Карабахе уже все в порядке - нет людей, нет проблем...

А.Б.