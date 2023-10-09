В Нагорный Карабах прибыла миссия ООН

Миссия Организации Объединенных Наций (ООН) в очередной раз прибыла в Нагорный Карабах, утром члены миссии ООН проехали через город Агдам и двинулись в направлении населенных пунктов Аскеран и Ханкенди. Отмечается, что целью их поездки является ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей населения.
Если 90 процентов населения покинуло Карабах, то оно, надо полагать, покинуло его вместе со своими потребностями - не оставили же люди свои потребности для ознакомления миссии ООН?
Наверно, нужно исследовать потребности беженцев в тех местах, куда они убежали. Нет?..
А в Карабахе уже все в порядке - нет людей, нет проблем...
А.Б.
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==181== написал 09.10.2023 11:23
Думали что Россия это навсегда и понаехали толпами.
И это не беженцы. Это поселенцы. Беженцы были когда под эгидой РФ создавался пузырь напряженности Нагорный Карабах. Кого-нибудь интересовала их судьба?
Аналогичная ситуация в десятикратном размере будет в Крыму и на Донбассе.
Приблизительно 2 миллиона россиян должны покинуть территорию Украины.