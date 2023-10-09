Сын Трампа заметил американские автоматы M4 в руках палестинцев

Старший сын 45-го президента США Дональд Трамп — младший обратил внимание на видео Sky News, на котором палестинцы держат в руках автоматы М4 американского производства. В социальной сети Twitter (X) он написал, что оружие не похоже на стандартные АК-47.

Поставленное Украине американское оружие оказалось на Ближнем Востоке, на своей странице в соцсети X сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Еще в апреле американский журналист Сеймур Херш, известный своими разоблачительными расследованиями, рассказал об утечке поставляемого США на Украину оружия. По его словам, американские поставки вооружения Украине начали расхищать в самом начале спецоперации, когда они поступали в Польшу, Румынию и другие страны Восточной Европы.

Собственно, об этом все тогда говорили, но кто обращал внимание?

Я бы обратил внимание, что на фоне конфликта на Украине резко оживилось производство вооружения и боеприпасов во всем мире. А если ружье в первом акте висит на стене, то к третьему акту оно обязательно должно выстрелить...

А.Б.