Око за око не ведет к миру

В результате утреннего налета израильских ВВС на сектор Газа, в городе Бейт-Лахия погибла семья из 14 человек при бомбардировке их дома. В Хан-Юнисе одна девочка погибла, а множество людей получили ранения в результате удара по жилому зданию. В этом же городе также был разрушен единственный госпиталь.
В Нусейрате несколько многоэтажных домов получили повреждения, но пока нет информации о жертвах и пострадавших. Телеканал Al Manar сообщает, что съемочная группа на западе Газы подверглась обстрелу со стороны израильских ВМС, двое репортеров погибли, а трое получили ранения.
Понятно, что к миру это никак не ведет - когда в ответ на террористическую атаку вы бомбите самое густонаселенное место на земле, это влечет за собой только месть и оправдывает терроризм, причем с обеих сторон. Последняя бомбардировка Газы была в мае - помогло?
Израильская разведка очень хороша, спецназ выше всяческих похвал, мобилизационная готовность населения - на зависть. И где все это было?
И откуда у ХАМАСа ракеты, да еще в таком количестве? Ведь не было ничего, кроме "Кассамов", склепанных из водопроводных труб... Как такое количество оружия могло попасть в Газу незамеченным:
Очень большие подозрения, что никто там не хочет мира - в руководстве, я имею в виду. Девочки, которым на головы валятся чудеса военной промышленности, мира конечно, хотят, но кто их спрашивает?
Давайте глянем на агитпроп, что израильский, что с другой стороны. Разве так пропагандируют мир? Нет, так гонят на войну!
Израильские СМИ рассказали душераздирающую историю супругов Адара и Итай Бердичевских, которые "погибли, спасая детей". Хотя судя по всему, целью нападавших были не дети, а сами супруги, офицеры армии Израиля - каким-то образом у текррористов оказались точные адреса сотрудников спецслужб, которых они планировали захватить.
"Когда террористы ХАМАС приблизились к дому, Адар и Итай спрятали своих близнецов в укреплённой комнате, а сами вступили с боевиками в перестрелку, ликвидировав семерых", - пишут СМИ, отмечая, что сами супруги тоже погибли.
А почему действующие офицеры с сигналом тревоги кинулись не в свою воинскую часть и не на резервный пункт сбора, а домой?
Почему не пришла помощь - как я понимаю, шел серьезный бой, в котором погибли два офицера и целых семь террористов, а всем было не до них, что ли?
История душераздирающая, но слишком "голливудская", чтобы быть полностью правдивой. Зато пропагандистский эффект великолепный - никто уже не смеет говорить о провале спецслужб Израиля, гибель семьи Бердичевских перекрывает всё! Израильские офицеры умирают, но не сдаются, они спасают детей и гибнут в пересчете два к семи!
Если это, конечно, был действительно провал спецслужб, а не "жертва ферзя" в сложной и продуманной партии...
Зато из Газы уже убежало, бросив все, больше людей, чем из Карабаха, и никакие нобелевские лауреаты денег им на помощь не собирают. И если завтра ВВС Израиля сотрут с лица земли всю 3-х миллионную Газу, шума будет куда меньше, чем после удара российской ракеты по украинской деревне.
А.Б.
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Свидетель Иеговы написал 10.10.2023 11:35
Славяне бьют славян. написал 10.10.2023 11:29
Что вы кричите?
Наших бьют!
Кто бьет?
Не наши!
Не наши бьют наших?
Ну да! Наших бьют не наши.
Как вы определили, кто наши, а кто не наши?
Как определил? Никак не определил. Наши это наши, а не наши это не наши.
Может, наоборот?
Что наоборот?
Все наоборот. Наши это не наши, а не наши это наши.
Глупость какая. Наши всегда наши.
Не скажите. Бывают такие наши, которые совсем не наши.
Откуда вы это взяли?
Я предполагаю.
Вы тут предполагаете, а там наших бьют!
Не паникуйте, А вдруг это не наших бьют, а наши бьют, и своими криками вы помешаете нашим бить не наших. Тогда что?
Не знаю
Вот видите. Нельзя сказать заранее, кто наш, а кто не наш.
Что же мне делать?
Ничего.
Но ведь там бьют!
Там кто-то кого-то бьет, и я не могу молчать! Если наших бьют, надо кричать "Караул!" Если наши бьют, надо кричать "Ура!"
Не горячитесь. А вдруг, это совсем не наши и бьют они тоже не наших? Какое нам дело до этого?
Вы так думаете?..
Нет, нет, я так не думаю, но там, где есть наши и есть не наши, прежде всего надо определить, наши ли наши и не наши ли не наши, а уж потом что-то кричать.
Ничего не понимаю. Наши не наши, ваши не ваши Голова кругом идет.
Что вы! Это сложная наука, ее никто не понимает. Единственное спасение один запасной вариант.
Какой?
Когда НАШИ БЬЮТ НАШИХ.
И что тогда?
Тогда хорошо. Тогда уж нельзя ошибиться, кто наш, а кто не наш, потому как заранее известно, что ВСЕ НАШИ.
Что же тогда кричать? "Ура!" или "Караул!"?
Ничего не надо кричать. Наши бьют наших.
Все нормально, пусть себе бьют.
Рычужка написал 10.10.2023 11:24
Рычужка написал 10.10.2023 11:19
==182== написал 10.10.2023 11:04
Пойди в российское правительство и спроси *Зачем надо было устраивать это массовое убийство?*.
Заказчиком этого массового убийства была Россия.