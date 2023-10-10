Око за око не ведет к миру

В результате утреннего налета израильских ВВС на сектор Газа, в городе Бейт-Лахия погибла семья из 14 человек при бомбардировке их дома. В Хан-Юнисе одна девочка погибла, а множество людей получили ранения в результате удара по жилому зданию. В этом же городе также был разрушен единственный госпиталь.

В Нусейрате несколько многоэтажных домов получили повреждения, но пока нет информации о жертвах и пострадавших. Телеканал Al Manar сообщает, что съемочная группа на западе Газы подверглась обстрелу со стороны израильских ВМС, двое репортеров погибли, а трое получили ранения.

Понятно, что к миру это никак не ведет - когда в ответ на террористическую атаку вы бомбите самое густонаселенное место на земле, это влечет за собой только месть и оправдывает терроризм, причем с обеих сторон. Последняя бомбардировка Газы была в мае - помогло?

Израильская разведка очень хороша, спецназ выше всяческих похвал, мобилизационная готовность населения - на зависть. И где все это было?

И откуда у ХАМАСа ракеты, да еще в таком количестве? Ведь не было ничего, кроме "Кассамов", склепанных из водопроводных труб... Как такое количество оружия могло попасть в Газу незамеченным:

Очень большие подозрения, что никто там не хочет мира - в руководстве, я имею в виду. Девочки, которым на головы валятся чудеса военной промышленности, мира конечно, хотят, но кто их спрашивает?

Давайте глянем на агитпроп, что израильский, что с другой стороны. Разве так пропагандируют мир? Нет, так гонят на войну!

Израильские СМИ рассказали душераздирающую историю супругов Адара и Итай Бердичевских, которые "погибли, спасая детей". Хотя судя по всему, целью нападавших были не дети, а сами супруги, офицеры армии Израиля - каким-то образом у текррористов оказались точные адреса сотрудников спецслужб, которых они планировали захватить.

"Когда террористы ХАМАС приблизились к дому, Адар и Итай спрятали своих близнецов в укреплённой комнате, а сами вступили с боевиками в перестрелку, ликвидировав семерых", - пишут СМИ, отмечая, что сами супруги тоже погибли.

А почему действующие офицеры с сигналом тревоги кинулись не в свою воинскую часть и не на резервный пункт сбора, а домой?

Почему не пришла помощь - как я понимаю, шел серьезный бой, в котором погибли два офицера и целых семь террористов, а всем было не до них, что ли?

История душераздирающая, но слишком "голливудская", чтобы быть полностью правдивой. Зато пропагандистский эффект великолепный - никто уже не смеет говорить о провале спецслужб Израиля, гибель семьи Бердичевских перекрывает всё! Израильские офицеры умирают, но не сдаются, они спасают детей и гибнут в пересчете два к семи!

Если это, конечно, был действительно провал спецслужб, а не "жертва ферзя" в сложной и продуманной партии...

Зато из Газы уже убежало, бросив все, больше людей, чем из Карабаха, и никакие нобелевские лауреаты денег им на помощь не собирают. И если завтра ВВС Израиля сотрут с лица земли всю 3-х миллионную Газу, шума будет куда меньше, чем после удара российской ракеты по украинской деревне.

А.Б.