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Московский листок

Сенатор опасается войны с США

Опубликовано 10.10.2023 в разделе комментариев 1

война россия
Сенатор опасается войны с США

Заявлением экс-главы комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США Марка Милли о росте вероятности военного конфликта между Соединенными Штатами и Россией в ближайшее десятилетие не следует пренебрегать, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме», — отметил он в Telegram-канале.

Однако в Вашингтоне растет число сторонников позиции, указывающей на Китай, а не на Россию как на главного противника, уточнил сенатор. Так, претенденты на пост американского президента Дональд Трамп, Вивек Рамасвами считают Украину ложным приоритетом для США. По их мнению, американской стороне следует направить вектор внимания на Китай и Тайвань.

Пушков также отметил, что США столкнулись с множеством вызовов, ставящих под сомнение их гегемонию, в том числе это Иран, эволюция Глобального Юга, а также КНДР.

Член Совфеда РФ уточнил, что ситуация в Израиле в настоящее время требует от США существенного перенапряжения сил и большего вовлечения в конфликт.

Я так и не понял, заявление Милли - это угроза или нет?

Наш главный стратегический противник с конца 40-х годов прошлого века, устами бывшего главы комитета начальников штабов прямо предупреждает - в течение 10 лет начнем воевать! А мы рассуждаем... Может, пусть они лучше на китайцев нападут?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==182== написал 10.10.2023 12:49
Если Россия ни на кого не нападет, то и на Россию никто не будет нападать.
Не слушайте российских идиотов.
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