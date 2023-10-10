Финны намерены ограбить российских владельцев финской недвижимости

Власти Финляндии намерены упростить изъятие недвижимости у граждан РФ, заявила министр юстиции страны Лина Мери, передает Yle. По ее словам, финский кабмин стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и долей в жилищных кооперативах.

Российские владельцы недвижимости «все чаще не выполняют свои юридические обязательства». Россияне не могут платить налоги в Финляндии, поскольку их счета в финских банках закрыты, а банковские связи между РФ и Финляндией отсутствуют.

В результате неуплата налогов приводит к обращению взыскания на недвижимость с целью обеспечения погашения долга. Отмечается, что жилищные ассоциации также могут передать жилье во владение компании для погашения задолженности.

Согласно финскому законодательству, в обоих случаях владелец жилья должен быть уведомлен лично или письмом, но у властей возникли трудности при установлении контактов с российскими собственниками. В связи с этим Мери предложила разрешить направлять уведомление в электронном виде.

30 сентября 2022 г. Финляндия запретила россиянам въезжать в страну по шенгенской визе с целью туризма, ограничения также касаются транзита через Финляндию в другие страны. В июле 2023 г. запрет был продлен, тогда же власти ужесточили правила въезда российских владельцев недвижимости. Теперь граждане РФ обязаны обосновать необходимость личного присутствия для обслуживания и ремонта недвижимости. И если обоснование покажется неубедительным, то владельца недвижимости в страну просто не пустят, а его жилье - конфискуют...

А.Б.