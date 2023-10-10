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Московский листок

В России начали активнее пилить лес

Опубликовано 10.10.2023 в разделе комментариев 1

деньги труд
В России начали активнее пилить лес

По итогам первых восьми месяцев года заготовка леса в России снизилась на 7 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 112,9 миллиона кубометров, но в августе она выросла на пять процентов по сравнению с июлем.

В целом активнее пилить лес начали с апреля. После провала в начале года объемы заготовки росли в среднем на два процента. По прогнозу, если набранные темпы сохранятся, то результат оставшихся четырех месяцев позволит показать годовой рост на 2,8 процента, до уровня 200 миллионов кубометров.

Отрасль увеличивает выработку на фоне массы проблем, в том числе с доходностью производства. Так, его себестоимость увеличилась почти на 30 процентов за счет девальвации рубля, роста стоимости горючего, запчастей, амортизации техники и арендной платы за участки, цены на новые машины что иностранного, что российского производства выросли в рублях почти в два раза.

Вместе с тем стоимость круглых лесоматериалов увеличилась только на 10-15 процентов в среднем по рынку.

Зачем же пилят? Боюсь, что по принципу "в последний раз в этой деревне"...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Eff написал 10.10.2023 12:23
Чем отличаеся кацапский ХАМАС от настоящего? Тем что кацапских двухсотых прячут в деревянные коробочки. Поэтому требуется все больше и больше древесины.
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