Дарья Митина: Забытый шедевр Дзиги Вертова "Годовщина Революции"

Мы смотрим и обсуждаем дебютный авторский фильм классика и пионера мирового документального кино Дзиги Вертова «Годовщина Революции» (1918), который был снят к первой годовщине Великого Октября. Потом картина была разрезана на кусочки и про неё надолго забыли (сочли, что в ней слишком много Троцкого, не так много Ленина и практически совсем, ай-яй-яй, нет Сталина, что для 1918 года было совершенно неудивительно). Почти сто лет лента считалась утраченной, в архивах хранились лишь разрозненные фрагменты, пока историк кино Николай Изволов не собрал в единое целое все кусочки. Получился восстановленный двухчасовой фильм, которому во всем мире на кинофестивалях аплодируют стоя.

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