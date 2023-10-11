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Московский листок

Румыния не будет снабжать Украину бесплатным оружием

Опубликовано 11.10.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Румыния не будет снабжать Украину бесплатным оружием

Зеленский поехал в Румынию, ясное дело, попросить оружия. Смысл в этом есть, Румыния производит много вооружений и военной техники, в основном пиратский апгрейд советских образцов. Но в Бухаресте не занимаются благотворительностью, там оружием торгуют, и весьма успешно - техника недорогая, но ее много. А Зеленский, как я понимаю, приехал просить даром.

И вот румынский сенатор Диана Шошоакэ прокричала украинскому президенту Владимиру Зеленскому требование уважать румынское меньшинство на Украине и «вернуть территории». Свое требование сенатор озвучила в парламенте, когда мимо нее проходили делегации Румынии и Украины во главе с ее президентом.

И то сказать, ряд румынских территорий и правда в составе Украины, а румынское меньшинство имеет столько же прав на Украине, сколько и остальные - русское, венгерские, армянское - то есть никаких. Державна мова и паспорт Украины с почетным правом умереть где-нибудь под Артемовском.

А зачем Румынии помогать Украине, если украинская перемога положит жирный крест на всех притязаниях Бухареста, а вот военный разгром Киева откроет для раздела Украины широкие ворота...

Румыния самая бедная страна ЕС, и значительной помощи Украине от нее особо никто не ожидает. Чего-нибудь, конечно, подарят "на бедность", но уж точно не модернизированные советские МиГи, которые страна выставляет на международных авиасалонах. Но о снабжении ими Украины речси почсему-то не идет, хотя и пилотов переучивать не надо, как на Ф-16, и сервисная база есть...

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
До Мурашек морпехота написал 11.10.2023 10:18
Денег у государства Украина навалом, то есть легко купили бы самолеты у Румынии, вопрос в целях. А цели заставить Россию уйти с территории Украины и для этого необходимо атаковать военные штабы, квартиры и дома олигархов, военные заводы и бункеры, средства жизнеобеспечения населения. Это довольно сложная задача, то есть необходимость в большом количестве носителей ракет и соответственно ракет. Ф 16 и ракеты Нептун гораздо дешевле. Должно сработать. Когда взлетят 30 самолетов Ф 16 и запустят 60 ракет, а ракеты прилетят точно в цели, причем подрыв снаряда будет на 4 этаже бункера, не на 3, не на 6, а точно на пятом в момент заседания шойгыыы, тогда запахнет жареным бурятским мяском.
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